U narednom kolu, Valensija će dočekati Baskoniju, dok će Bešiktaš gostovati Makabiju.
EVROLIGA
ALIMPIJEVIĆU PRESEO POVRATAK U EVROLIGU: Valensija posle drame srušila Bešiktaš!
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Košarkaši Valensije pobedili su večeras na gostujućem terenu u Istanbulu Bešiktaš 96:94 (28:27, 26:24, 27:20, 15:23), u prvom kolu Evrolige.
Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin
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Valensiju je predvodio Ti Džej Šorts sa 26 poena, a pratili su ga Nikola Mirotić sa 13, Kameron Tejlor sa 12 i Hasijel Rivero, Armoni Bruks i Nil Sako sa po 10 poena.
Najefikasniji kod Bešiktaša bili su Džejlen Nouel Eugen Omaruji sa po 17, Konor Morgan sa 15 i Skoti Vilbekin sa 12 poena.
U narednom kolu, Valensija će dočekati Baskoniju, dok će Bešiktaš gostovati Makabiju.
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