U narednom kolu, Fenerbahče će dočekati minhenski Bajern, dok će Virtus gostovati Milanu.
EVROLIGA
FENER SE NAMUČIO ALI SLAVIO: Košarkaši Fenerbahčea pobedili Virtus u Evroligi
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Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras na svom terenu u Istanbulu Virtus 78:68 (23:17, 16:21, 20:17, 19:13), u prvom kolu Evrolige.
Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin
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Fenerbahče su predvodili Tajlen Horton-Taker sa 13, Ševon Šilds sa 12, Brekston Ki sa 11 i Vejd Boldvin sa 10 poena.
Najefikasniji kod Virtusa bili su Markus Kar sa 12 i Derik Alston sa 10 poena.
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