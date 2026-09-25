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Košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras na svom terenu u Istanbulu Virtus 78:68 (23:17, 16:21, 20:17, 19:13), u prvom kolu Evrolige.

Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin

Fenerbahče su predvodili Tajlen Horton-Taker sa 13, Ševon Šilds sa 12, Brekston Ki sa 11 i Vejd Boldvin sa 10 poena.

Najefikasniji kod Virtusa bili su Markus Kar sa 12 i Derik Alston sa 10 poena.

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