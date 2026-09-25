Partizan pobedom započeo novu sezonu Evrolige.
EVROLIGA
PRVE REČI ĐOANA PENJAROJE NAKON TRIJUMFALNOG STARTA PARTIZANA: Španski stručnjak presrećan zbog dve stvari, ali jedan problem ga baš brine...
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Košarkaši Partizana savladali su Armani iz Milana rezultatom 92:76 na otvaranju nove sezone Evrolige.
Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026
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Svoje impresije nakon meča izneo je trener crno-belih Đoan Penjaroja.
" Da srećan sam, zbog dve stvari. Došli smo da se takmičimo kao tim to mi je najvažnije. Srećan sam zbog naših navijača, ako budemo igrali kao tim bićemo uvek bliže pobedi u ovoj Areni"
Potom je istakao šta ga brine:
"Imali smo problema, videćemo šta je sa Derikom. Moramo da se takmičimo svaki put. Ovde smo danas pokazali tu ideju. Imali smo problem sa faulovima i sa povredom Derika Vilisa, ali je sve ispalo dobro za nas. Ovo je samo prva utakmica, iako je lepo za mene kada sam u ovoj situaciji. Ovo je samo jedna utakmica, a ovo je maraton u Evroligi"
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