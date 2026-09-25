" Da srećan sam, zbog dve stvari. Došli smo da se takmičimo kao tim to mi je najvažnije. Srećan sam zbog naših navijača, ako budemo igrali kao tim bićemo uvek bliže pobedi u ovoj Areni"

"Imali smo problema, videćemo šta je sa Derikom. Moramo da se takmičimo svaki put. Ovde smo danas pokazali tu ideju. Imali smo problem sa faulovima i sa povredom Derika Vilisa, ali je sve ispalo dobro za nas. Ovo je samo prva utakmica, iako je lepo za mene kada sam u ovoj situaciji. Ovo je samo jedna utakmica, a ovo je maraton u Evroligi"