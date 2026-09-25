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Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu Olimpiju iz Milana 92:76 (20:16, 22:20, 21:22, 29:18), u utakmici prvog kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Karlik Džons sa 20 poena, uz 10 asistencija.

Džons je bio zadovoljan viđenim, a osvrnuo se i na kritičare.

"Osećam se sjajno, mislim da se svi ostali tako osećaju. Bitno je startovati sezonu pobedom. Mnogi su imali svašta da kažu o nama. U prethodnim godinama smo gubili prvu utakmicu, a uvek je dobar osećaj dobro krenuti", rekao je Karlik.

1/15 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026