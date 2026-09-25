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Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu Olimpiju iz Milana 92:76 (20:16, 22:20, 21:22, 29:18), u utakmici prvog kola Evrolige.

1/15 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

Trener crno-belih Đoan Penjaroja govorio je na konferenciji za medije posle meča.

"Srećni smo zbog tri stvari. Prvo zbog igrača, energije koju su pokazali. Navijačima su pokazali ideju i ono šta gradimo. Druga stvar je sjajna atmosfera i sa ovakvom atmosferom nikome nije lako da pobedi. I treća je pobeda. Tek je prvo od 38 kola. Ovo je maraton. Važno je početi sezonu trijumfom. Sada imamo tri meča u gostima. Ovo je način na koji treba da igramo. Karakter koji nam treba. Ima stvari koje možemo da popravimo, posebno u igri pet na pet. Imali smo probleme sa Pitersom i Gudurićem", kaže Penjaroja.

Da li vas je Partizan iznenadio odbranom?

"Ne, nije iznenađenje za mene. Možemo da igramo još bolje. Imamo igrače koji mogu da igraju dobru odbranu. Igrače koji mogu da prave presing, da odbijaju napade, da budu agresivni. Sa takvim igračima te situacije moramo da koristimo"

Da li će Bandža Si dobiti ugovor u Partizanu?

"Bandža Si je tu, pomogao nam je prethodnih pet nedelja. Nije ovo pitanje za mene. Jasno je da moramo da dovedemo još jednog ili dva igrača. Posebno sada kada je Vilis igrao samo tri minuta. Zabrinut sam za Vilisa. Ja sam trener i na nama je da damo sve od sebe za pobedu. Lepo je što smo imali dosta ukradenih lopti, moramo da igramo bolje u situacijama jedan na jedan."

"Dali smo 92 poena, primili 76, dobre su obe brojke koje vidim. Imamo male probleme, posebno su bili vidljivi u trećoj deonici. Rano je, možemo bolje na obe strane terena. Ako to ne uradimo... Ovo je Evroliga"

Karlik, Vildoza, Olmen i Pajola svi igrali, da li je to snaga ekipe?

"Potrebno mi je to, ja sam trener, moj posao je da koristim naše igrače. Imam opciju da igraju i trojica zajedno. Posebno kada imaju ovakav karakter, ambiciju, da igraju odbranu. Ako imaš trojicu bekova koji ne igraju odbranu, onda je teško u Evroligi. I visoki igrači su štitili reket, kontrolisali skok. Možemo da igramo i sa jednim i sa tri beka, ima opcija. Imali smo problem sa Vilisom. Morali smo da koristimo Lakića na četvorci i sa tri beka."

Čime ste zadovoljni?

"Pobedom sam zadovoljan, ali je tek prva utakmica. Najvažnije mi je da igrači pokušavaju da se takmiče, da daju sve, da ne postoji ego i takvih egoističkih situacija. Itan Tompson je novi igrač, prvo evroligaško iskustvo, prvi put u ovoj atmosferi i igrao je savršeno. Napravio je tri faula, ali zna šta da radi sa loptom, igra za tim, ne gleda statistiku. Svaki meč neko drugi može da iskoči. Naš cilj je da se takmičimo da pobedi Partizan. Ne da igraju samostalno."

Upitan je Penjaroja šta se dešava sa povređenim Vilisom?