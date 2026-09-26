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Partizan je na spektakularan način otvorio novu sezonu Evrolige.

Crno-beli su u Beogradskoj areni savladali Olimpiju Milano rezultatom 92:76 i poslali jasnu poruku već na startu - ovaj tim ne treba potcenjivati.

1/15 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

Karlik Džons zabeležio je impresivan dabl-dabl (20 poena, 10 asistencija), ali daleko od toga da je pobeda crno-belih bila "one-man show".

Naprotiv!

Partizan je imao čak devet igrača sa sedam ili više poena, 21 asistenciju, 30 skokova, pet blokada i čak 12 ukradenih lopti. I upravo je agresivnost u odbrani, uz odličnu raspodelu napadačkog učinka, bila jedna od ključnih razlika.

Lider

Karlik Džons je novu evroligašku sezonu otvorio u svom prepoznatljivom stilu – bio je motor Partizanove igre i apsolutni lider tima. Kada je utakmica počela da se lomi, lopta je ponovo bila u njegovim rukama, a Amerikanac je odgovorio na pravi način – poenima, asistencijama i potpunom kontrolom ritma.

Džons je meč završio sa 20 poena, četiri skoka i čak 10 asistencija, uz nešto što posebno upada u oči – nijednu izgubljenu loptu. Šutirao je 2/5 za dva, ali odličnih 4/6 za tri i bio bez greške sa linije penala, gde je pogodio sva četiri pokušaja.

Indeks korisnosti od 33 dovoljno govori koliko je kompletan bio njegov učinak, ali deset asistencija bez izgubljene lopte možda još bolje opisuju njegovu partiju. Džons nije samo postizao poene, već je kontrolisao ritam, pronalazio saigrače i donosio odluke koje su Partizanu bile potrebne u ključnim trenucima.

To se posebno videlo kada je Milano u trećoj četvrtini uspeo da se vrati u utakmicu i izjednači na 57:57. U trenutku kada je meč mogao da ode u potpuno neizvestan završetak, Džons je ponovo preuzeo organizaciju, Partizan je pronašao prava rešenja u napadu, a crno-beli su u poslednjoj deonici napravili razliku.

1/6 Vidi galeriju Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Pajola - sedam poena, ali mnogo više od toga

Alesandro Pajola nije imao statistiku koja će na prvi pogled privući posebnu pažnju - sedam poena, četiri skoka i tri asistencije - ali je njegov učinak bio mnogo konkretniji nego što sam broj poena sugeriše. Italijan je doneo upravo ono što se od njega očekivalo: čvrstinu, agresivnost i veliki pritisak na igrače sa loptom.

Pogodio je po jednu dvojku i trojku, ali je uz to imao i dve ukradene lopte, četiri skoka i tri asistencije, pokazujući da je bio aktivan na obe strane parketa. Posebno je bio važan u defanzivnim posedima, gde je svojim pritiskom otežavao Milanu da mirno organizuje napade i terao rivale na greške.

Njegov doprinos lepo se uklopio u ono što je Partizan radio tokom većeg dela utakmice - agresivna odbrana spolja, pritisak na loptu i pokušaj da se svaka greška protivnika odmah kazni.

Uz Džonsa, koji je kontrolisao ritam i organizovao napad, Pajola je donosio onu vrstu doprinosa koja se ne meri samo poenima - bio je jedan od igrača koji su svojim radom bez lopte pomagali Partizanu da nametne željeni ritam.

Alesandro Pajola Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Kradljivac Vildoza

Luka Vildoza nije imao naročito impresivnu šutersku partiju, ali kada se pogleda kompletna statistika, njegov učinak izgleda mnogo bolje. Postigao je sedam poena uz 2/5 za tri, dodao tri asistencije i, što je posebno zanimljivo, čak četiri ukradene lopte.

Upravo je to bila jedna od njegovih glavnih uloga u ovom meču - da bude agresivan na lopti i da zajedno sa ostalim bekovima poremeti ritam Milana.

Četiri ukradene za nešto više od 17 minuta dovoljno govore o tome koliko je bio aktivan u odbrani. Vildoza je tako pokazao da ne mora da bude prvi strelac da bi ostavio trag na utakmici. A kada se uzme u obzir da je Partizan ukupno imao 12 ukradenih lopti, jasno je koliko je doprinos njegove spoljne linije bio značajan.

KK Partizan Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zapažen učinak Stivensa

Lamar Stivens je završio meč sa 11 poena, pet skokova i dve ukradene lopte, ali ono što posebno privlači pažnju jeste efikasnost.

Imao je 5/9 za dva, dodao jedno pogođeno slobodno bacanje i sve to bez nepotrebnog forsiranja. Koristio je situacije koje su mu se otvorile, bio čvrst u duelu i dao važan doprinos kada je utakmica ulazila u odlučujuću fazu. Njegov indeks korisnosti 14 možda ne izgleda spektakularno uz Džonsovih 33, ali Stivens je odradio upravo ono što je Partizanu bilo potrebno – doneo je fizičku čvrstinu, odbranu i poene iz drugog plana.

Jedanaest poena možda ne zvuči kao cifra koja će zaseniti učinak glavnih zvezda, ali uz pet skokova, dve ukradene lopte i dobru realizaciju, Stivens je pokazao da Partizan može da računa na još jednog igrača koji će doprineti onda kada se od njega to očekuje.

Hejs - malo minuta, veliki doprinos

Kevarijus Hejs je još jedan igrač čiji se pravi doprinos najbolje vidi kada se statistika pročita malo detaljnije.

Za svega 16 i po minuta na parketu ubacio je 10 poena uz sjajnih 5/6 za dva poena, odnosno 83,3 odsto realizacije. Dodao je tri skoka, jednu asistenciju i dve blokade, pa je uz odličan učinak u napadu bio veoma konkretan i na drugoj strani terena.

Posebno je važno što je do 10 poena stigao uz samo šest šuteva. Nije trošio lopte, već je maksimalno koristio ono što mu je utakmica nudila, a upravo takva efikasnost mnogo znači ekipi koja ima veliki broj igrača sposobnih da kreiraju. Hejs nije morao da bude u centru napada da bi ostavio trag – za nešto više od 16 minuta uradio je mnogo toga korisnog.

Džekiri - posao koji se ne vidi uvek u brojkama

Tonje Džekiri je ubacio sedam poena, ali je njegov doprinos bio znatno širi. Imao je tri skoka, tri asistencije i tri ukradene lopte, uz dva pogođena šuta iz tri pokušaja za dva poena i tri pogođena penala iz četiri pokušaja. Sa druge strane, imao je dve izgubljene lopte, pa je jasno da njegova partija nije bila bez greške. Ipak, u situaciji u kojoj je Partizan u utakmicu ušao bez Žofrija Lovernja, koji zbog povrede lista nije bio u sastavu, minutaža visokih igrača dobila je dodatnu težinu. Upravo su Hejs, Džekiri i Tanasković morali da podele veći deo posla pod košem. Džekiri je zato bio važan i onda kada nije bio u centru pažnje.

Korektan doprinos Srba

Kada je reč o srpskim košarkašima, slika je bila potpuno drugačija nego na Zvezdinom meču.

Partizan je dobio konkretan doprinos domaćih igrača.

Nikola Tanasković i Arijan Lakić meč su završili sa po sedam postignutih poena.

Posebno je Tanasković bio važan zbog energije i igre u reketu, naročito imajući u vidu da je Partizan imao problema sa rotacijom visokih igrača.

Nikola je meč završio sa sedam poena, šest skokova - od toga četiri u napadu, a upisao je i jednu ukradenu loptu za 23 minuta igre.

Lakić je, s druge strane, iskoristio svoje minute i nije forsirao. Utakmicu je završio sa sedam postignutih poena. Pogodio je dve trojke iz četiri pokušaja i bio polovičan sa linije za slobodna bacanja 1/2.

Lakić i Džons Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Bledo izdanje Tompsona

Itan Tompson nije ostavio posebno upečatljiv utisak na evroligaškoj premijeri u dresu Partizana. Od igrača od kojeg se očekuje da bude jedan od važnijih napadačkih aduta crno-belih, svakako se očekivalo više, ali je jasno i da će mu biti potrebno vreme da se prilagodi na evropsku košarku i novu ekipu.

Na parketu je proveo svega 11 i po minuta i za to vreme postigao pet poena, uz 1/2 za dva i 1/3 za tri, a imao je i jednu izgubljenu loptu. Nije uspeo da pronađe pravi ritam, niti da se nametne u napadu, pa je njegov učinak ostao daleko od onoga što se od njega očekuje.

Ipak, važno je da Partizan u ovoj utakmici nije morao da čeka Tompsona da proradi. Džons je preuzeo organizaciju, a čak devet igrača završilo je meč sa najmanje sedam poena, zbog čega se bledo izdanje Amerikanca nije odrazilo na konačan rezultat.

Biće, međutim, utakmica u kojima će Partizanu biti potrebno mnogo više od njegovih pet poena. Zato će upravo Tompsonov napadački doprinos biti jedna od zanimljivijih stvari za praćenje kako sezona bude odmicala.

01:04 Itan Tompson izjava posle Armanija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bljesak sa klupe

Kajl Olman je jedan od igrača koji su možda prošli ispod radara, ali je na svojoj evroligaškoj premijeri ostavio veoma dobar utisak. Prvi meč u elitnom evropskom takmičenju završio je sa osam poena, uz vrlo dobru realizaciju.

Za 16 minuta na parketu pogodio je 4/5 šuteva za dva poena, dodao dva skoka i asistenciju, uz jednu izgubljenu loptu i dve lične greške. Posebno je zanimljivo što je svih osam poena postigao iz igre za dva - nije pokušavao da forsira šut spolja, već je koristio prostor koji mu je odbrana Milana ostavljala.

Olman je tako već na debiju pokazao da može da bude korisno rešenje sa klupe. Nije mu bilo potrebno mnogo lopti niti veliki broj minuta da ostavi trag, a njegova efikasnost može da bude posebno važna Partizanu u sezoni u kojoj će dubina rotacije biti jedan od aduta crno-belih.

Vilisov peh

Derek Vilis nije ni stigao da pokaže šta može u svojoj prvoj evroligaškoj utakmici u dresu Partizana. Na parketu je proveo svega 3:09, nakon čega je zbog povrede morao da napusti igru.

Za to kratko vreme uspeo je da postigne jedinu trojku, uhvati jedan skok i upiše jednu blokadu.

Ostaje samo da se vidi koliko je povreda ozbiljna i kada će ponovo biti na raspolaganju Partizanu.

Brojke koje su prelomile meč

Crno-beli su ubacili 92 poena, imali 30 skokova, 21 asistenciju, 12 ukradenih lopti i pet blokada, a izgubili su samo 10 lopti. Posebno impresivno zvuči odnos ukradenih i izgubljenih – 12:10, što dovoljno govori koliko je Partizan bio agresivan, ali i koliko je uspevao da kontroliše posed.

U šutu za dva poena crno-beli su bili odlični, pogodivši 23 od 38 pokušaja, odnosno 60,5 odsto, dok su za tri pogodili 11 od 24, odnosno 45,8 odsto. Kada se sve sabere, Partizan je iz igre šutirao 34/62, odnosno 54,8 odsto.

Ipak, možda je najzanimljiviji podatak upravo 12 ukradenih lopti. Vildoza ih je imao četiri, Džekiri tri, Pajola dve, a Stevens dve, dok je Tanasković dodao još jednu. Dakle, nije jedan igrač pravio problem Milanu - pritisak je dolazio sa više strana.

A kada se tome dodaju 21 asistencija i čak devet igrača sa najmanje sedam poena, dobija se slika ekipe koja je u premijeri pokazala širinu.

Milano je uspeo da se vrati u trećoj četvrtini i izjednači na 57:57, ali je Partizan tada ponovo podigao nivo igre. Crno-beli su poslednju deonicu dobili 29:18, prelomili utakmicu i mirno je priveli kraju.

Karlik Džons je bio motor i dirigent sa 20 poena i 10 asistencija, ali ovo definitivno nije bila pobeda jednog čoveka. Partizan je dobio doprinos sa više strana, odbrana je napravila ogroman pritisak na Milano, a klupa je donela ono što se od nje tražilo.

Za prvi korak nove evroligaške sezone - sasvim dovoljno razloga za zadovoljstvo.