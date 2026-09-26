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Prvo kolo Evrolige je iza nas, a tabela je odmah ponudila nekoliko zanimljivih priča. Partizan je odmah izbio na treće mesto, Crvena zvezda je posle poraza na 14. poziciji, a među ekipama koje su posebno privukle pažnju našli su se i Bajern, Dubai i Žalgiris.

Naravno, posle samo jednog kola ne treba izvlačiti velike zaključke, ali rezultati su već napravili zanimljiv raspored na tabeli.

Tabela posle 1. kola Evrolige Foto: Screenshot

Partizan odmah u vrhu

Crno-beli su otvorili sezonu na način koji su njihovi navijači priželjkivali.

Partizan je u Beogradskoj areni savladao Olimpiju Milano 92:76, a ta pobeda mu je donela treće mesto na tabeli. Ispred su samo Panatinaikos i Olimpijakos.

Posebno je zanimljivo što je Partizan pobedio sa +16, pa je upravo koš-razlika crno-bele odmah lansirala pri vrh.

Iza svega stoji i veoma ubedljiva statistika - Partizan je imao 21 asistenciju, 12 ukradenih lopti i čak devet igrača sa najmanje sedam poena.

Dakle, nije bio dovoljan samo jedan bljesak. Crno-beli su odmah pokazali širinu.

1/15 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

Zvezda u donjem delu

Potpuno drugačija slika je kod Crvene zvezde.

Crveno-beli su u prvom kolu poraženi od Žalgirisa 83:77, pa su takmičenje otvorili na 14. mestu.

Zvezda ima koš-razliku -6, što je stavlja u donji deo tabele, ali razlike su posle samo jednog kola veoma male i gotovo cela sezona tek je pred ekipama.

Ipak, početak nije onakav kakvom su se u Zvezdi nadali.

Posebno će zanimljivo biti videti kako će crveno-beli reagovati u narednim utakmicama.

Panatinaikos i Olimpijakos odmah pokazali silu

Na vrhu tabele su dva grčka velikana.

Panatinaikos je prvi, zahvaljujući pobedi od 91:72, odnosno čak 19 poena razlike.

Odmah iza njega je Olimpijakos, koji je otvorio sezonu još efikasnije – postigao je čak 106 poena i slavio sa +17.

Tako su dva grčka kluba odmah zauzela prva dva mesta, dok je Partizan na trećoj poziciji.

Bajern već napravio iznenađenje

Jedan od rezultata koji posebno privlači pažnju jeste pobeda Bajerna.

Nemački tim je na gostovanju bio bolji od Hapoela iz Tel Aviva 86:84 i tako posle prvog kola zauzeo deveto mesto.

Bio je to jedan od najuzbudljivijih mečeva kola, a Bajern je već na startu upisao pobedu koja ga je smestila u gornju polovinu tabele.

Dubai šokirao Real

Ako je Bajern napravio zanimljiv rezultat, onda je Dubai napravio još veću priču.

U dramatičnoj završnici savladali su Real Madrid 78:77 i posle prvog kola i zauzeli 10. poziciju.

Real je, sa druge strane, tek na 11. mestu.

Razlika između njih je samo jedan poen, ali činjenica da je Dubai već na premijeri uspeo da savlada jedan od najzvučnijih evropskih klubova svakako je jedna od priča prvog kola.

Žalgiris uzeo važnu pobedu u Beogradu

Žalgiris je takođe među ekipama koje su imale razloga za zadovoljstvo.

Litvanski klub je slavio protiv Zvezde 83:77, a sa koš-razlikom +6 zauzeo je sedmo mesto.

Za Žalgiris je posebno važno što je pobedu ostvario na gostovanju, dok Zvezda sada mora da traži način da odgovori u nastavku sezone.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Ko je najviše oduševio?

Ako se gleda isključivo tabela i ono što su ekipe pokazale u prvom kolu, nekoliko imena odmah iskače.

Panatinaikos je ostvario najubedljiviju pobedu među ekipama sa vrha, čak +19, dok je Olimpijakos postigao neverovatnih 106 poena i odmah pokazao napadačku moć.

Partizan je sa +16 protiv Milana zauzeo treće mesto, a uz rezultat je ostavio i veoma dobar utisak širokim doprinosom ekipe.

Bajern je sa minimalnom pobedom takođe napravio zanimljiv uvod u sezonu, dok je Dubai pobedom nad Realom definitivno privukao pažnju. Veliko iznenađenje bila je i pobeda Asvela nad favorizovanim Makabijem.

Tabela već pokazala koliko će biti zanimljivo

Posle prvog kola na vrhu su Panatinaikos, Olimpijakos i Partizan, dok se iza njih nalaze ASVEL, Fenerbahče, Barselona, Žalgiris i Valensija.

U donjem delu su Real, Zvezda, Efes, Makabi, Virtus, Milano, Baskonija i Pariz.

Ali jedna stvar je već jasna – prvo kolo nije prošlo bez iznenađenja.

Partizan je odmah zauzeo mesto pri vrhu, Zvezda mora da juri prvi trijumf, Bajern je otvorio sezonu pobedom, Dubai je savladao Real, a nekoliko velikana već je krenulo sa minusom.

I to je možda najbolja najava onoga što sledi.

Evroliga je tek počela, a tabela je već zanimljiva.