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Partizan je na impresivan način otvorio novu sezonu Evrolige, a ubedljiva pobeda nad Olimpijom iz Milana nije prošla bez pozitivnih reakcija.

Crno-beli su pred svojim navijačima u Beogradskoj areni slavili sa 92:76, a posebno su zablistali u završnici meča. Posle izjednačene treće četvrtine, Partizan je u poslednjih 10 minuta dodao gas i potpuno slomio otpor italijanskog velikana.

Upravo je završnica, ali i kompletna igra crno-belih, posebno impresionirala Nikolu Lončara.

Nekadašnji košarkaš Partizana, a danas stručni konsultant na Areni sport, imao je mnogo pohvala na račun ekipe Đona Penjaroje.

"Fenomenalno otvaranje Evrolige"

Lončar je posebno istakao ono što je Partizan pokazao u odnosu na neke prethodne sezone.

"Nismo videli padove u igri kao prošlih sezona. Fenomenalno otvaranje Evrolige, što nismo mogli da pretpostavimo u predsezoni. Biće dosta teško da izgube neku utakmicu u Beogradu, a videćemo kako će igrati u gostima već naredne sedmice", rekao je Lončar.

Jedan čovek ipak je bio posebno u centru pažnje.

Karlik Džons je meč završio sa 20 poena i 10 asistencija, a Lončar smatra da je upravo Amerikanac čovek koji može da podigne igru celog tima.

"Karlik je 20 poena i 10 asistencija, pravi lider, koji će da pomogne svima."

"Karlik diktira tempo, 10 asistencija je kao 20 poena"

Lončar je posebno naglasio koliko Džons znači Partizanu u organizaciji igre.

Amerikanac nije samo ubacivao poene - kontrolisao je ritam, razigravao saigrače i preuzimao odgovornost kada je utakmica ulazila u odlučujuću fazu.

"Karlik Džons je taj koji diktira tempo, 10 asistencija je kao 20 poena. Pokušali su da ga zaustave, ali nisu uspeli, kao da je bio kod svoje kuće", istakao je Lončar.

Nije bio samo Džons!

Ipak, jedna od najvažnijih stvari u Partizanovoj pobedi bila je činjenica da je više igrača dalo konkretan doprinos.

Lončar je posebno izdvojio Kajla Olmana, koji je u završnici pokazao kvalitet u odbrani, ali i Luku Vildozu, Nikolu Tanaskovića i Kevarijusa Hejsa.

"Olman se pojavio sa odbranom u poslednjoj četvrtini. Svi su dali doprinos, Vildoza, Tanasković, Hejs… Ovo je potrebno Partizanu", rekao je Lončar.

Upravo je širina bila jedan od aduta crno-belih protiv Milana.

Kada je Džons privukao pažnju odbrane, prostor su koristili njegovi saigrači. Lončar je kao primer izdvojio Arijana Lakića.

"Pokušali su da ga zaustave, ali nisu uspeli. Kada je bilo jedno udvajanje Karlika, Lakić je dao trojku."

Lončar prozvao Milano zbog Džonsa

Stručni konsultant Partizanovih utakmica smatra da je Milano morao drugačije da reaguje na Džonsovu dominaciju.

"Mislim da su trebali da igraju neku alternativnu odbranu", ocenio je Lončar.

Posebno mu je zasmetalo što Armani nije uspeo da pronađe pravo rešenje za Partizanovog plejmejkera.

"Ponovilo se ono od sinoć, Valančijunas je dominirao, a nisu ga udvajali."

Lončar je pohvalio i Lamara Stivensa, koji je svojim učinkom pokazao da može da bude važan deo rotacije.

"Lamar Stivens je pokazao potencijal, isto."

Na kraju, Lončar je imao jasnu poruku kada je govorio o učinku italijanskog tima.

"Armani nije igrao dobro zahvaljujući Partizanu."

Crno-beli su tako već na premijeri pokazali širinu, agresivnost i karakter, a naredni test biće gostovanje i pitanje kako će ova ekipa izgledati van Beogradske arene.