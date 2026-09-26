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Karlik Džouns je na najbolji mogući način započeo novu evroligašku sezonu - spektakularnom partijom protiv Armanija i velikom pobedom Partizana 92:76.

Plej crno-belih upisao je 20 poena, 10 asistencija i četiri skoka, uz indeks korisnosti 33, ali je posle utakmice posebnu pažnju privukla njegova reakcija na jednu temu koja ga je očigledno dodatno motivisala.

Naime, specijalizovani košarkaški portal "Eurohoops" uvrstio je Džounsa na 19. mesto svoje liste najboljih igrača Evrolige. U tekstu je navedeno da se uspešno prilagodio evropskoj košarci i da je spreman da organizuje ključne napade kada se utakmice lome.

Eurohoops ga je stavio na 19. mesto, Džouns je video i – dodatno se motivisao. Umesto da polemiše, rešio je da svoju vrednost pokaže na parketu.

"Video sam šta su napisali, to me motiviše"

"Video sam naravno. Motivisano se osećam posle toga. Nikada nisam zadovoljan. Oni prave rang listu kako žele, ja imam drugačiji osećaj. Pustiću da moja igra priča umesto mene", rekao je Džouns nakon spektakularne partije protiv Milana.

A njegova igra je već na startu sezone poslala vrlo jasnu poruku. Protiv Armanija je bio jedan od glavnih pokretača Partizana, a sa 20 poena i 10 asistencija stigao je do dabl-dabla i indeksa korisnosti 33.

"Uzbuđen sam. Bila je sjajna timska pobeda. Sjajan početak sezone. Saigrači su mi verovali, treneri, stručni štab. Motivisan sam, veoma sam uzbuđen što sam ispred ovih sjajnih navijača, sjajna pobeda", istakao je Džouns.

1/6 Vidi galeriju Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

"Bilo je dosta priča kakav ćemo biti"

Džouns je govorio i o brojnim ocenama novog Partizanovog tima koje je imao priliku da vidi uoči početka sezone.

"Osećao sam se kao u tim nekim starim utakmicama. Imao sam neka sjajna iskustva ovde. Bilo je dosta priča o tome kakav je tim, da li ćemo biti dobri ili loši. Pokušavam da podignem energiju. Cenimo navijače, želimo da budu uz nas, to je jedino što možemo da tražimo. Nova je sezona. Imamo sjajnu grupu ljudi koja želi da se bori", poručio je plej Partizana.

Crno-beli su protiv Armanija pokazali kvalitet na obe strane terena, a posebno je impresionirala odbrana.

"Video sam na treninzima i na mečevima, ima grešaka, ali nema tima koji igra bez greške. Treninzi su bili sjajni, delili smo loptu, sjajno se branili. Trener je trener, nismo iznenađeni što smo igrali ovako svih 40 minuta", rekao je Džouns.

"Lepo je razbiti prokletstvo"

Pobeda je imala dodatnu težinu jer je Partizan prvi put od 2007. godine slavio u uvodnoj utakmici evroligaške sezone.

"Sjajan je osećaj, posebno pošto u moje dve sezone do sada nismo pobedili. Lepo je razbiti prokletstvo. Možda to bude pozitivna stvar i dođemo do niza od nekoliko pobeda. Idemo postepeno", zaključio je Džouns.