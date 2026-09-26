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Navijači Partizana nakratko su se uhvatili za glavu već na samom početku evroligaške premijere. Derik Vilis povredio se u drugom minutu meča sa Olimpijom iz Milana, ali su prve informacije o njegovom stanju ohrabrujuće.

Vilis je krenuo u kontru, ali je u jednom trenutku osetio bol u nozi i završio na parketu. Odmah je zatražio izmenu, što je izazvalo zabrinutost među navijačima crno-belih.

Amerikanac se nekoliko minuta kasnije vratio na klupu i pokušao da pomogne ekipi, ali bol nije potpuno nestao. Sredinom druge četvrtine ponovo je izašao na teren, međutim, procena medicinskog tima bila je da nema potrebe za rizikom.

Dobre vesti za crno-bele

Kako prenosi „Mozzart sport“, Vilis je zadobio lakšu distorziju skočnog zgloba, zbog koje bi trebalo da pauzira svega nekoliko dana.

To znači da postoji mogućnost da novo pojačanje Partizana bude spremno već za naredne evroligaške izazove. Crno-beli zbog odlaganja utakmica prve runde ABA lige imaju nešto više vremena za pripremu pred veoma zahtevan raspored.

Partizan će 29. septembra gostovati u Parizu, dok ga već 2. oktobra čeka duel u Minhenu. Ukoliko oporavak bude tekao prema očekivanjima, Vilis bi mogao da bude u konkurenciji za te utakmice.

Konačnu odluku, naravno, doneće stručni štab na čelu sa Đoanom Penjarojom, u zavisnosti od procene Vilisovog stanja.

Kratko na parketu, ali stigao do tri poena

Vilis je protiv Olimpije iz Milana na parketu proveo nešto više od tri minuta. Za to vreme uspeo je da upiše tri poena, jedan skok i jednu blokadu.

Amerikanac je u Partizan stigao posle bogate evropske karijere. Nastupao je za Getingen i Ulm u Nemačkoj, Brindizi i Veneciju u Italiji, Huventud u Španiji, Efes u Turskoj i Pariz u Francuskoj.

Iako je njegov debi u crno-belom dresu prekinula povreda, prve informacije donose olakšanje za Partizan – Vilis nije doživeo težu povredu i trebalo bi da se vrati na parket nakon kratke pauze.