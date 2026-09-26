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Košarkaši Partizana uspeli su ono što im godinama nije polazilo za rukom - da sezonu u Evroligi otvore pobedom!

Crno-beli su trijumfom nad Olimpijom iz Milana konačno prekinuli neverovatan negativan niz koji je trajao još od 2007. godine.

Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

Čekalo se punih 19 godina!

Poslednji put Partizan je u prvom kolu Evrolige slavio davne 2007. godine, kada je u Beogradu pao velikan iz Španije. Crno-beli su tada savladali Barselonu rezultatom 81:78, a od tog trenutka usledio je neverovatan niz bez pobede na samom početku najelitnijeg evropskog takmičenja.

Sve do sada.

Partizan je u Beogradskoj areni savladao Olimpiju Milano 92:76 i tako konačno stavio tačku na prokletstvo koje je trajalo skoro dve decenije.

Posebno impresivno zvuči podatak da je razlika iznosila čak 16 poena, a crno-beli su do trijumfa stigli pred svojim navijačima posle odlične završnice.

Od Barselone 2007. do Milana 2026. – čekanju je konačno došao kraj!

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