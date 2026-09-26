PARTIZAN JE OVO ČEKAO GOTOVO DVE DECENIJE! Isplivao podatak koji će mnoge ostaviti u NEVERICI!
Košarkaši Partizana uspeli su ono što im godinama nije polazilo za rukom - da sezonu u Evroligi otvore pobedom!
Crno-beli su trijumfom nad Olimpijom iz Milana konačno prekinuli neverovatan negativan niz koji je trajao još od 2007. godine.
Čekalo se punih 19 godina!
Poslednji put Partizan je u prvom kolu Evrolige slavio davne 2007. godine, kada je u Beogradu pao velikan iz Španije. Crno-beli su tada savladali Barselonu rezultatom 81:78, a od tog trenutka usledio je neverovatan niz bez pobede na samom početku najelitnijeg evropskog takmičenja.
Sve do sada.
Partizan je u Beogradskoj areni savladao Olimpiju Milano 92:76 i tako konačno stavio tačku na prokletstvo koje je trajalo skoro dve decenije.
Posebno impresivno zvuči podatak da je razlika iznosila čak 16 poena, a crno-beli su do trijumfa stigli pred svojim navijačima posle odlične završnice.
Od Barselone 2007. do Milana 2026. – čekanju je konačno došao kraj!