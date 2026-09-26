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Karlik Džons odigrao je utakmicu za pamćenje na startu nove sezone Evrolige, a način na koji je prelomio duel sa Olimpijom iz Milana posebno će se prepričavati.

Partizanov plejmejker završio je meč sa 20 poena, 10 asistencija i četiri skoka, uz ono što dodatno privlači pažnju – nijednu izgubljenu loptu za 26 minuta na parketu.

Indeks korisnosti zaustavio se na čak 33, a Džons je bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Partizan ubedljivo slavio.

Ali ono što je uradio u poslednjoj deonici je posebna priča.

Pet minuta magije

Partizan je u četvrtu četvrtinu ušao sa prednošću 63:58, a onda je za samo pet minuta i pet sekundi napravio seriju koja je praktično rešila pitanje pobednika.

Crno-beli su sa 63:58 stigli do 79:68, postigli su u tom periodu ukupno 16 poena.

A onda dolazimo do podatka koji najbolje opisuje koliko je Džons bio uključen u igru. Direktno je svojim poenima ili asistencijama učestvovao u svih 16 poena Partizana!

Dakle, kada je bilo najvažnije – sve je išlo preko njega!

Nije tu bio kraj.

Dok je Džons bio na parketu u poslednjoj četvrtini, Partizan je postigao 18 od ukupno 23 poena, što znači da je učestvovao u čak 78 odsto poena crno-belih u toj deonici.

To je učinak pravog lidera.

1/6 Vidi galeriju Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Double-double za savršen početak

Džons je tako već na startu nove evroligaške sezone upisao prvi double-double, i to u kombinaciji poena i asistencija.

Dvadeset poena i deset asistencija, četiri skoka, bez izgubljene lopte i indeks 33 – statistika koja dovoljno govori sama za sebe.

Partizan je protiv Milana pokazao da ima više raspoloženih igrača, ali je u trenutku kada je utakmica trebalo da se prelomi Karlik Džons preuzeo odgovornost.

I upravo je to ono što će crno-belima biti potrebno i u nastavku sezone.

Posle sjajnog otvaranja u Beogradu, Partizan sada očekuju gostovanja Parizu i Minhenu.

Ako Džons nastavi u ovom ritmu, crno-beli će imati još jedan veliki razlog za optimizam.