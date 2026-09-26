"ZNATE ME OD PRVOG DANA..." Kakve reči Dušana Alimpijevića nakon poraza u prvoj utakmici Evrolige!
- Bešiktaš je u prvom kolu Evrolige izgubio od Valensije kod kuće, iako je iz dvocifrenog minusa stigao do dramatične završnice.
- Dušan Alimpijević rekao je da nije potpuno nezadovoljan, jer je tim pokazao karakter i borio se do poslednje lopte.
Bešiktaš je kao domaćin izgubio u prvom kolu Evrolige od španskog tima nakon što je iz dvocifrenog minusa stigao do dramatične završnice.
Ovo je prva utakmica Bešiktaša u Evroligi nakon 13 godina.
Dušan Alimpijević, selektor reprezentacije Srbije i trener Bešiktaša, poručio je da nije u potpunosti nezadovoljan uprkos izgubljenoj utakmici.
"Znate me od prvog dana kada sam došao i znate kakav mentalitet želimo da izgradimo ovde. Uvek smo težili da stvorimo karakter tima koji nikada ne odustaje. Danas je naš tim ponovo pokazao taj karakter. Posebno je važno što smo se vratili sa zaostatka od 10 poena i došli u situaciju da pobedimo", rekao je Alimpijević i dodao:
"S druge strane, protiv brzog tima poput Valensije, očuvati energiju u završnom delu nije laka stvar. Zato ostati u igri u ovakvim uslovima nije nimalo lako. Želim da čestitam svojim igračima što su odigrali utakmicu do poslednje lopte protiv ovakvog protivnika", poručio je Alimpijević.
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