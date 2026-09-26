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Šarunas Jasikevičijus je posle pobede Fenerbahčea pokazao da, osim oštrih analiza, ume da servira i dobru šalu, pa je nasmejao sve na konferenciji.

Litvanski trener se na kraju konferencije za medije našalio sa prevodiocem i poručio da će, kada stigne kući, proveriti da li je sve što je rekao ispravno preneto.

Njegova šala izazvala je osmehe na konferenciji, ali je Jasikevičijus prethodno imao veoma ozbiljnu analizu utakmice.

Fenerbahče je do pobede na startu Evrolige došao teže nego što se očekivalo, a trener turskog tima nije bio potpuno zadovoljan igrom svoje ekipe.

"Mislim da je najvažnije u ovom trenutku integrisati nove momke i pokušati da ostvarimo neke pobede usput. Nismo bili u svom najboljem izdanju. Mislim da ni Fenerbahče nije baš dobro vođen danas, ali smo pobedili i, kao što sam rekao, počevši od mene i igrača, moramo da učimo iz ovoga", rekao je Jasikevičijus.

"Veliki deo odgovornosti pada na mene"

Litvanski stručnjak posebno je istakao taktički deo utakmice i otvoreno priznao da je njegov kolega sa klupe Virtusa Aleks Mumbru uspeo da ga nadmudri u pojedinim segmentima.

Jasikevičijus je smatrao da je promena odbrane bila ključna za preokret i usporavanje protivnika.

"Ovde mislim da sam pogrešio u taktici, najverovatnije, jer kada smo ušli u drugu odbranu, uspeli smo da ih usporimo. Dakle, veliki deo odgovornosti verovatno pada na mene. Kao što sam rekao, prelazak na odbranu sa preuzimanjem bio je mnogo bolji za nas od odbrane sa povlačenjem u reket", istakao je trener Fenerbahčea.

Fenerbahče nastavio u pobedničkom ritmu

Turski klub je tako na pravi način otvorio sezonu u Evroligi, nakon što je prethodno osvojio Superkup Turske i zauzeo treće mesto na premijernom Superkupu Evrolige.

Ipak, Jasikevičijus je jasno stavio do znanja da ima još mnogo prostora za napredak, posebno kada je reč o uklapanju novih igrača i taktičkoj uigranosti ekipe.