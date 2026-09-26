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Košarkaš Partizana Karlik Džons najkorisniji je igrač (MVP) prvog kola Evrolige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Džons je u pobedi Partizana protiv Olimpije iz Milana rezultatom 92:76 za 27 minuta na terenu zabeležio 20 poena, 10 asistencija i četiri skoka, uz šut iz igre 6/11.

On je imao indeks korisnosti 33 i tako treći put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.

Košarkaš Hapoela Danijel Oturu imao je indeks 32 u pobedi protiv Bajerna. Oturu je za 29 minuta upisao 20 poena i 12 skokova, uz šut iz igre 10/11.

Dvejn Bejkon iz Dubaija ostvario je indeks 31 u trijumfu nad Realom.

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