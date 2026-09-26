Karlik Džons je proglašen za MVP prvog kola Evrolige posle sjajne partije protiv Olimpije iz Milana.
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KARLIK DŽONS ZASENIO SVE! Lider Partizana MVP prvog kola Evrolige, kakva dominacija!
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Košarkaš Partizana Karlik Džons najkorisniji je igrač (MVP) prvog kola Evrolige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.
Košarkaš Partizana Karlik Džons Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia
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Džons je u pobedi Partizana protiv Olimpije iz Milana rezultatom 92:76 za 27 minuta na terenu zabeležio 20 poena, 10 asistencija i četiri skoka, uz šut iz igre 6/11.
On je imao indeks korisnosti 33 i tako treći put u karijeri osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.
Košarkaš Hapoela Danijel Oturu imao je indeks 32 u pobedi protiv Bajerna. Oturu je za 29 minuta upisao 20 poena i 12 skokova, uz šut iz igre 10/11.
Dvejn Bejkon iz Dubaija ostvario je indeks 31 u trijumfu nad Realom.
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