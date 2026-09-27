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Košarkaše Žalgirisa čeka spektakularna atmosfera na prvoj domaćoj utakmici nove sezone Evrolige.

Litvanski klub saopštio je da je "Žalgirio arena" rasprodata za duel protiv aktuelnog šampiona Evrope, Olimpijakosa.

Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Biće to čak 42. uzastopna evropska utakmica Žalgirisa sa rasprodatim tribinama, što dovoljno govori o podršci koju klub ima u Kaunasu.

Žalgiris je sezonu otvorio pobedom protiv Crvene zvezde u Beogradu (83:77), a sada ga očekuje još jedan veliki izazov. Olimpijakos u Kaunas stiže u utorak, 29. septembra od 19 časova.

Posebnu pažnju privlači i dolazak Šakila O’Nila, koji će biti gost na utakmici. Legendarni centar biće dodatni ukras večeri u kojoj se očekuje još jedan košarkaški spektakl u Litvaniji.

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Delije: Srbi i Rusi braća zauvek Izvor: MONDO/Nikola Lalović