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Košarkaše Žalgirisa čeka spektakularna atmosfera na prvoj domaćoj utakmici nove sezone Evrolige.

Litvanski klub saopštio je da je "Žalgirio arena" rasprodata za duel protiv aktuelnog šampiona Evrope, Olimpijakosa.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Biće to čak 42. uzastopna evropska utakmica Žalgirisa sa rasprodatim tribinama, što dovoljno govori o podršci koju klub ima u Kaunasu.

Žalgiris je sezonu otvorio pobedom protiv Crvene zvezde u Beogradu (83:77), a sada ga očekuje još jedan veliki izazov. Olimpijakos u Kaunas stiže u utorak, 29. septembra od 19 časova.

Posebnu pažnju privlači i dolazak Šakila O’Nila, koji će biti gost na utakmici. Legendarni centar biće dodatni ukras večeri u kojoj se očekuje još jedan košarkaški spektakl u Litvaniji.

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