PAKAO ODMAH NA STARTU! Partizan ostao bez Dereka Vilisa!
Košarkaši Partizana pobedom su otvorili sezonu u Evroligi trijumfom u Beogradskoj areni nad Olimpijom iz Milana - 88.72!
Ipak, ono što brine sve u klubu i navijače crno-belih je povreda Dereka Vilisa - koja nije naivna.
Tim povodom oglasio se Partizan:
- Prvotimac Partizana Derek Vilis, podvrgnut je danas detaljnim lekarskim pregledima nakon povrede skočnog zgloba koju je zadobio na utakmici 1. kola Evrolige. Pregledima je ustanovljeno da stepen povrede zahteva pauzu od nekoliko nedelja. Kroz tri do četiri nedelje, Vilis će ponovo proći detaljne lekarske preglede, kada će biti urađena nova procena i potvrda konačnog vremena oporavka - navodi se u saopštenju Partizana!
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