NIJE BONGA, ALI PODSEĆA NA NJEGA! Partizan već ima kandidata za pojačanje, Penjaroja sve otkrio!
Partizan je pobedom protiv Olimpije iz Milana otvorio novu sezonu Evrolige, ali je utakmicu zasenila povreda Derika Vilisa, zbog koje je pitanje širine rostera ponovo došlo u prvi plan.
Trener Đoan Penjaroja posle meča govorio je upravo o igračkom kadru, a posebno je pomenuo Bandžu Sija, koji je prethodnog periodatrenirao sa crno-belima i ostavio dobar utisak.
- Bandža Si nam je pomogao mnogo u proteklom periodu, a da li će potpisati ugovor, to nije pitanje za mene. Naravno da bi nam značio, posebno posle povrede Vilisa - rekao je Penjaroja.
Španski stručnjak je jasno ukazao na problem sa kojim se Partizan sada suočava. Crno-beli su sezonu počeli sa samo 11 igrača, a nakon Vilisove povrede rotacija je dodatno skraćena.
- Sezonu smo počeli sa 11 igrača, bilo bi dobro da se pojačamo na pozicijama tri i četiri - poručio je trener Partizana.
Upravo bi Bandža Si mogao da bude jedno od rešenja. Francuz je već bio u sistemu crno-belih tokom pripremnog perioda, poznaje ekipu i način rada Penjaroje, a sada je njegova situacija ponovo aktuelizovana nakon povrede Vilisa.
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