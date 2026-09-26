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Partizan je pobedom protiv Olimpije iz Milana otvorio novu sezonu Evrolige, ali je utakmicu zasenila povreda Derika Vilisa, zbog koje je pitanje širine rostera ponovo došlo u prvi plan.

Trener Đoan Penjaroja posle meča govorio je upravo o igračkom kadru, a posebno je pomenuo Bandžu Sija, koji je prethodnog periodatrenirao sa crno-belima i ostavio dobar utisak.

1/16 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

- Bandža Si nam je pomogao mnogo u proteklom periodu, a da li će potpisati ugovor, to nije pitanje za mene. Naravno da bi nam značio, posebno posle povrede Vilisa - rekao je Penjaroja.

Španski stručnjak je jasno ukazao na problem sa kojim se Partizan sada suočava. Crno-beli su sezonu počeli sa samo 11 igrača, a nakon Vilisove povrede rotacija je dodatno skraćena.

- Sezonu smo počeli sa 11 igrača, bilo bi dobro da se pojačamo na pozicijama tri i četiri - poručio je trener Partizana.

Upravo bi Bandža Si mogao da bude jedno od rešenja. Francuz je već bio u sistemu crno-belih tokom pripremnog perioda, poznaje ekipu i način rada Penjaroje, a sada je njegova situacija ponovo aktuelizovana nakon povrede Vilisa.

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