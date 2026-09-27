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Bandža Si se vraća u Partizan!

Nekadašnji košarkaš crno-belih mogao bi ponovo da obuče dres Partizana, nakon što je prošao kompletne pripreme sa ekipom.

1/16 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

Francuski košarkaš je donedavno bio član Pariza, a tokom leta je trenirao sa ekipom Đoana Penjaroje i dobro poznaje sistem i saigrače.

Povreda Derika Vilisa dodatno je promenila situaciju u timu, pa bi Partizan po svemu sudeći mogao da reaguje upravo angažovanjem Sija.

On je već pokazao da može da bude koristan ekipi na pozicijama krila i krilnog centra, a činjenica da je odradio kompletne pripreme sa crno-belima dodatno olakšava potencijalni dogovor.

U Partizanu su prethodno najavili da žele da pojačaju roster nakon Vilisove povrede, a sve ukazuje na to da bi rešenje moglo da bude dobro poznato lice iz svlačionice - Bandža Si.

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