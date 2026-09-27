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Dušan Alimpijević doživeo je veliki peh na startu nove sezone, pošto je ostao bez važnog igrača u rosteru Bešiktaša.

Američki košarkaš Dekvan Džefris operisan je zbog preloma leve šake, koji je zadobio tokom utakmice protiv Valensije u prvom kolu Evrolige.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Džefris se povredio već u prvoj četvrtini, ali je pokušao da nastavi utakmicu. Na parketu je proveo nešto više od pet minuta, a prelom je otkriven tek nakon dodatnih pregleda.

Bešiktaš je saopštio da je košarkaš operisan, a zahvat je obavio specijalista hirurgije šake, ortopedije i traumatologije profesor Egemen Ajhan.

Džefris je odmah započeo proces rehabilitacije, ali turski klub za sada nije saopštio koliko će trajati njegov oporavak. Alimpijević tako ostaje bez jednog od važnih igrača na početku sezone, dok će se tek naknadno znati kada će Amerikanac ponovo biti na raspolaganju.

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