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Košarkaše Partizana u utorak od 20.45 očekuje prvo gostovanje u novoj sezoni Evrolige, i to u okviru duplog kola elitnog takmičenja.

Crno-beli će nakon pobede nad Olimpijom Milanom na premijeri putovati u Pariz, koji je večeras uspešno otvorio sezonu u francuskom prvenstvu. Parižani su na svom terenu savladali Nansi rezultatom 78:73.

1/16 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

Domaći tim je do samog finiša imao neizvestan meč, pošto je tri i po minuta pre kraja bilo 71:71. Ipak, Pariz je tada napravio seriju 7:0 i prelomio susret, a ključnu ulogu imao je Nadir Hifi, koji je postigao pet poslednjih poena svoje ekipe.

Hifi je sa 23 poena bio najefikasniji igrač Pariza, dok su ga pratili Džered Roden sa 15, Ti Džej Voren sa 14 i Sebastijan Erera sa 12 poena.

Pariz je sezonu u Evroligi otvorio porazom od Panatinaikosa 91:72, ali će protiv Partizana prvi put igrati pred domaćim navijačima u novoj sezoni. Crno-bele tako očekuje još jedan ozbiljan izazov na početku evropske kampanje.

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