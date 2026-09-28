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Samo dan nakon osvajanja Superkupa Grčke, Olimpijakos je ponovo obradovao svoje navijače!

Atinski velikan ozvaničio je dolaske iskusnog Brajanta Danstona i Džordža Papasa, čime je dodatno kompletirao roster pred nastavak sezone.

1/5 Vidi galeriju Brajant Danston Foto: Massimo Ceretti / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Obojica su potpisala jednogodišnje ugovore sa ekipom iz Pireja, a posebno je odjeknula vest o povratku iskusnog Amerikanca. Danston se vraća u Olimpijakos posle čak 11 godina, nakon što je prethodno nosio crveno-beli dres od 2013. do 2015. godine.

Danston je, inače, već bio deo priprema Olimpijakosa ovog leta. Pomagao je ekipi trenera Jorgosa Barcokasa, igrao na nekoliko prijateljskih utakmica, a sada je njegova saradnja sa šampionom Evrope i Grčke dobila i zvaničnu potvrdu.

Iskusni centar nije krio zadovoljstvo zbog povratka u Pirej. Pred put Olimpijakosa u Kaunas, gde ekipu očekuje duel sa Žalgirisom, Danston je objasnio šta želi da donese timu.

"Želim da donesem energiju i iskustvo, da pomognem momcima u svlačionici i budem dodatni glas sa klupe. Želim da budem čovek koji će pomagati svojim prisustvom", poručio je Danston.

I tu nije stao.

Amerikanac je jasno stavio do znanja da ga priče o njegovim godinama ne zanimaju i da mu je jedino važno da izađe na parket i igra. A iza sebe ima ogromno iskustvo - sa Olimpijakosom je bio prvak Grčke, a u Evroligi je dva puta osvajao titulu, 2021. i 2022. godine sa Anadolu Efesom.

Posebnu pažnju privukla je i njegova želja da dobije grčki pasoš.

"Nadam se da ću moći da dobijem pasoš. Imam porodicu i dvoje dece. Nisam ja odgovoran za proceduru, ali bilo bi logično da ga dobijem", rekao je Danston.

Povratak Papasa

Olimpijakos je nekoliko sati ranije ozvaničio i povratak Džordža Papasa. Grčko-američki bek potpisao je takođe jednogodišnji ugovor, nakon što je prošle sezone nastupao za Marusi i Panionios.

Papas je prethodno već bio deo Olimpijakosa od 2022. do 2024. godine, a sa klubom je osvojio prvenstvo i Kup Grčke, kao i dva Superkupa.

Koliko mu povratak znači pokazao je i komentarom na objavu kluba na društvenim mrežama.

"Kod kuće sam!"

Kratka poruka, ali dovoljno jasna.

Trofej, pa dva potpisa!

Olimpijakos je tako praktično odmah posle osvajanja novog trofeja dodatno popunio roster. U finalu Superkupa Grčke savladao je PAOK 101:96 i osvojio peti uzastopni trofej u ovom takmičenju. Najefikasniji kod pobednika bio je Saša Vezenkov sa 25 poena i 10 skokova, dok su Žan Montero i Evan Furnije dodali 20, odnosno 19 poena.

Sa povratkom Papasa i Danstona, Olimpijakos sada ima dodatnu širinu pred početak naporne sezone.