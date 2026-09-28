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Srpski košarkaš i član Olimpijakosa Nikola Milutinov propustiće predstojeće utakmice Evrolige protiv Žalgirisa i Virtusa zbog povrede tetive, saopštio je danas trener grčkog kluba Jorgos Barcokas.

"Mislim da Milutinov neće igrati naredne dve utakmice. On ima problem sa tendinitisom, a medicinski tim je odlučio da treba da se podvrgne terapiji i vežbama jačanja kako bi u potpunosti sanirao povredu. Igrao je trpeći bol i nije mogao da pruži partije kakve bi trebalo", naveo je Barcokas na aerodromu u Atini, a preneo portal Sport 24.

1/8 Vidi galeriju Nikola Milutinov Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia, NUNO PIRES VELOSO / imago sportfotodienst / Profimedia

Olimpijakos će obe utakmice u okviru predstojećeg "duplog kola" Evrolige odigrati na gostujućem terenu - prvo u Kaunasu protiv Žalgirisa u utorak od 19 časova, pa u Bolonji protiv Virtusa u četvrtak od 20.30.

Milutinov je povredu tetive zadobio 31. avgusta, igrajući za reprezentaciju Srbije protiv selekcije Italije, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

On je potom propustio mečeve Superkupa Evrolige, da bi se na teren vratio u utakmici prvog kola Evrolige protiv Baskonije, na kojoj je u igri proveo samo devet minuta.

Nakon duela sa Baskonijom Olimpijakos je odlučio da srpski centar propusti i utakmice Superkupa Grčke.

Milutinov je sa Olimpijakosom prošle sezone osvojio titulu klupskog prvaka Evrope, kao i bio izabran u idealnu petorku Evrolige, u kojoj je u proseku beležio 10,2 poena i 7,2 skoka.

Klub iz Pireja je danas potpisao jednogodišnji ugovor sa američkim centrom Brajantom Danstonom, koji bi, usled povrede Milutinova, za Olimpijakos mogao da zaigra već u meču protiv Žalgirisa.

Beta