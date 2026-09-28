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Crvena zvezda u utorak od 20 časova dočekuje izraelski Hapoel u Beogradskoj areni, a pred novi evropski izazov svoje utiske izneo je Džordan Nvora.

Posle utakmice protiv Žalgirisa, u kojoj stvari nisu izgledale onako kako su crveno-beli želeli, jasno je šta mora da se popravi.

"Nismo igrali kako smo se dogovorili. Nismo igrali brzo, nismo skakali kako je trebalo, odbrana je mogla da bude bolja. Pouka te utakmice je da je to tek prvo kolo. Imamo dosta vremena da popravimo stvari. Još je rano. Bolje je naučiti lekcije rano, ispraviti greške i biti bolji sutra", rekao je Nvora.

"Trener je sjajan"

Jedna od tema bila je i adaptacija na sistem koji pokušava da uspostavi trener Ibon Navaro.

Nvora nema dilemu da će vreme učiniti svoje.

"Ne mislim da je teško prilagoditi se sistemu. Mislim da je sistem odličan. Naravno da se treba navići na igru bez lopte, rotacije i sve ostalo. Sjajan je trener, navikavam se na sve to. Potrebno je vreme. Nisam samo ja u pitanju, tu je 12, pa i 15 momaka, prolaze kroz isti proces", poručio je košarkaš Zvezde.

1/5 Vidi galeriju Džordan Nvora Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia, Stacy Revere / Getty images / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia

Nvora zna šta mora da popravi

Protiv Žalgirisa nije pružio partiju kakvu je želeo, a i sam je priznao da je mogao da bude mnogo konkretniji.

"Trebalo je više da se dovodimo u pozicije da imam loptu i kreiram, slično kao prošle sezone. To je više do mene, ne bih rekao da sam lenj, već možda neodlučan u pojedinim momentima", rekao je Nvora.

On smatra da bi mu saigrači trebalo da pomognu da češće dolazi u situacije za šut.

"Kad saigrači postavljaju blokove, mnogo je lakše doći do šuta nego pokušavati sa milion različitih pozicija i tražiti rešenje."

Ipak, Nvora veruje da će napad izgledati sve bolje kako sezona bude odmicala.

"Napad je odličan. Biće sve bolji kako se budemo upoznavali i shvatali ko šta voli. Kao što sam rekao, još je rano, nastavićemo da napredujemo tokom sezone."

Crvena zvezda tako u drugi meč Evrolige ulazi sa jasnim zadatkom – da popravi ono što nije valjalo u prvom kolu i pred svojim navijačima pokaže potpuno drugačije lice.