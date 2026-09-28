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Crvena zvezda će protiv ekipe iz Tel Aviva igrati u utorak od 20 časova.

Ibon Navaro je dan pred utakmicu otkrio da bi zbog određenih problema iz sastava mogli da izostanu Čima Moneke i Patrik Boldvin Džunior.

Španac se osvrnuo na prethodnu utakmicu i poraz od Žalgirisa u Beogradu.

"Kao što sam vam rekao, problemi koje smo imali bili su u defanzivnoj tranziciji. Oni su postigli 18 poena tokom 30 minuta, a onda moramo da vidimo kako smo upravljali nekim situacijama u poslednjoj četvrtini. U poslednjoj četvrtini, ako se dobro sećam, primili smo 12 poena zbog lošeg upravljanja faulovima, loše defanzivne tranzicije. Dozvolili smo im da postižu lake poene, polaganja, bili smo malo previše za čitanje", rekao je Navaro.

Smatra španski stručnjak da ekipa postepeno napreduje.

"Napredovali smo u nekim segmentima, kao što je ofanzivni skok. Tačno je da nismo imali mnogo izgubljenih lopti, ali istovremeno je razlog tome što nismo trčali u tranziciji. Moramo odati priznanje Žalgirisu što nam nije dozvolio da trčimo, zbog njihove taktike i dobrog starog presinga preko celog terena. Pritiskali su nas nakon naših defanzivnih skokova, pa čak i kada izvodimo loptu sa osnovne linije. To je nešto što definitivno možemo mnogo bolje. Mislim da bi trebalo da omogućimo našim plejmejkerima da na kraju utakmice budu svežiji. Možda je trebalo da, posebno u trećoj četvrtini, koristimo Stefana Miljenovića kako bismo im dali malo odmora i podigli naš defanzivni nivo", poručio je Navaro i dodao:

"Imamo neke stvari koje moramo da naučimo. Ovo nam je, čini mi se, šesta utakmica i mnogo smo menjali igrače iz utakmice u utakmicu. Nekim igračima nedostaje, dok su neki drugi imali veoma lošu partiju. Tako da se nalazimo u različitim situacijama i moramo da naučimo kako da njima upravljamo".

1/6 Vidi galeriju Ibon Navaro na klupi Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Govorio je i o Džonatanu Motliju koji je u prvom kolu imao izuzetno lošu utakmicu i drugi najgori indeks korisnosti na jednom meču Evrolige ikada.

"On je možda bio čovek koji je tog dana najgore spavao u celom gradu. Sutradan je bio potpuno iscrpljen. Ali, znate, nije stvar u tome koliko puta padnete, već u vašem karakteru i načinu na koji ustanete. On je samo nastavio da trenira veoma dobro, kao što je i do tada radio, bez ikakve razlike. Videli smo ga sa veoma dobrom energijom, kako pokušava da napreduje i da vrati ekipi svu podršku koju mu njegovi saigrači pružaju".

"Moramo da pobedimo"

Upravo je Motli, zajedno sa plejmejkerom Krisom Džonsom, prethodne sezone bio deo Hapoela.

"Vreme je tako da danas poznajemo igrače i poznajemo ekipu. Hapoel je tim koji pratimo još od prošle godine, otkako su osvojili Evrokup, jer igraju veoma dobro i imaju dobrog trenera. Znamo šta rade. Ali, naravno, postoje neke stvari i neki detalji koje je lakše prepoznati iznutra. Tako da su nam dali neke savete o njihovim automatizmima".

Hapoel je evroligašku sezonu otvorio porazom od Bajerna.

"Ta utakmica protiv Bajerna je veoma interesantna, jer su prethodno već igrali protiv njih. Ali to su uradili sa drugačijim igračima, tako da je bila pomalo nezgodna utakmica, jer su mogli da očekuju šta će protivnik uraditi. Pripremili su se i sproveli ono što su zamislili. Ali mislim da je Bajern odigrao odličnu utakmicu. Na kraju, imaju toliko talenta da su za dva minuta i 15 sekundi uspeli da sa minus 16 dođu na minus jedan. To je Hapoel. Imaju toliko talenta da mogu da promene utakmicu za dva minuta. Poenta je da imaju toliko dobrih igrača da, ko god da igra, trener ima dobar razlog da ga stavi u igru. Zato morate očekivati njihove najbolje verzije i biti spremni".

Ne krije trener ekipe sa Malog Kalemegdana da je poraz u prvom kolu u određenoj meri pojačao pritisak na ekipu.

"Moramo da pobedimo, bez obzira na to da li igramo kod kuće ili na strani. Jedna od najgorih stvari je, naravno, to što nismo pobedili Žalgiris pred našim navijačima. Ali ne mogu da osporim borbenost i trud momaka. Dali su sve od sebe, uz mnogo grešaka, ali su dali sve što su imali. Tako da tu nema nikakvih zamerki. Moramo ovo da prihvatimo na dobar način. Imaćemo našu energiju iza sebe, navijači će nas gurati i to mora da bude nešto što je na našoj strani. Naravno, imamo veoma emotivne igrače, tako da smo i veoma emotivan tim. Ponekad im nije lako da kontrolišu tu dodatnu energiju. Kada uradimo nešto sjajno, energija koju ekipa dobije je ogromna. Ali kada napravite grešku, dobijete i suprotan efekat. Zato moramo da naučimo kako da upravljamo svim tim emocijama koje su oko nas", zaključio je Ibon Navaro.

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