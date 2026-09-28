TO JE TO! PARTIZAN VRATIO LJUBIMCA GROBARA! Crno-beli morali hitno da reaguju - ugovor ekspresno potpisan!
Francuski košarkaš je tokom priprema trenirao sa Partizanom i na taj način pomogao Đoanu Penjaroji i ekipi, a sada je, uoči gostovanja Parizu u drugom kolu Evrolige, ozvaničena saradnja.
Vest o njegovom potpisu je objavljena nakon što je postalo jasno da će Partizan u Parizu igrati bez Dereka Vilisa, Žofrija Lovernja...
""Air France" ponovo u crno-belom!
Vratio se Bandža Si! Tridesetšestogodišnji krilni košarkaš rođen u Parizu, potpisao je kratkoročni ugovor sa Partizanom Mozzart Bez i biće na raspolaganju treneru Penjaroji već od danas.
Si je prošao kompletne pripreme sa crno-belima, a čak je i igrao utakmice zatvorenog tipa protiv Zenita i Hapoela.
U redove Partizana, Bandža je prvi put stigao tokom sezone 2017/18 kada je osvojio Kup Radivoj Korać. Isti uspeh, ponovio je sa crno-belima i 2019. godine, nakon čega je branio boje Andore, Metropolitansa, Pariza i Oradee", navedeno je u objavi Partizana.
Već bio u Partizanu
Bandža Si je, podsetimo, već bio član Partizana i to u sezoni 2018/19 kada je ostavio veoma dobar utisak.
Francuz je bio miljenik navijača, na utakmicama Evrokupa je u proseku beležio 5,7 poena, uz 3,9 skokova i 1,1 asistencijom.
Bio je veoma dobar u odbrani, a njegov odnos prema igri i klubu su pristalice crno-belih znale da prepoznaju i da cene.
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