Slušaj vest

Francuski košarkaš je tokom priprema trenirao sa Partizanom i na taj način pomogao Đoanu Penjaroji i ekipi, a sada je, uoči gostovanja Parizu u drugom kolu Evrolige, ozvaničena saradnja.

Vest o njegovom potpisu je objavljena nakon što je postalo jasno da će Partizan u Parizu igrati bez Dereka Vilisa, Žofrija Lovernja...

""Air France" ponovo u crno-belom!

1/7 Vidi galeriju Bandža Si Foto: Starsport©, ABA Liga

Vratio se Bandža Si! Tridesetšestogodišnji krilni košarkaš rođen u Parizu, potpisao je kratkoročni ugovor sa Partizanom Mozzart Bez i biće na raspolaganju treneru Penjaroji već od danas.

Si je prošao kompletne pripreme sa crno-belima, a čak je i igrao utakmice zatvorenog tipa protiv Zenita i Hapoela.

U redove Partizana, Bandža je prvi put stigao tokom sezone 2017/18 kada je osvojio Kup Radivoj Korać. Isti uspeh, ponovio je sa crno-belima i 2019. godine, nakon čega je branio boje Andore, Metropolitansa, Pariza i Oradee", navedeno je u objavi Partizana.

Već bio u Partizanu

Bandža Si je, podsetimo, već bio član Partizana i to u sezoni 2018/19 kada je ostavio veoma dobar utisak.

Francuz je bio miljenik navijača, na utakmicama Evrokupa je u proseku beležio 5,7 poena, uz 3,9 skokova i 1,1 asistencijom.

Bio je veoma dobar u odbrani, a njegov odnos prema igri i klubu su pristalice crno-belih znale da prepoznaju i da cene.

Bonus video: