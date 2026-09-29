Košarkaši Crvene zvezde danas igraju utakmicu drugog kola Evrolige.
EVROLIGA
SADA MORA BOLJE! Zvezda juri prvu pobedu u sezoni! Evo kada i gde da gledate utakmicu protiv Hapoela!
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Crvena zvezda će u Beogradskoj areni biti domaćin Hapoelu iz Tel Aviva.
Oba tima će pokušati da dođu do prve pobede u ovoj sezoni. Crveno-beli su u prvom kolu na domaćem terenu poraženi od Žalgirisa, a Hapoel kao domaćin u Sofiji od Bajerna.
Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport
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Utakmica će početi u 20 časova.
Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite na Kurir sportu.
Televizijski prenos utakmice je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".
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