Slušaj vest

Crvena zvezda će u Beogradskoj areni biti domaćin Hapoelu iz Tel Aviva.

Oba tima će pokušati da dođu do prve pobede u ovoj sezoni. Crveno-beli su u prvom kolu na domaćem terenu poraženi od Žalgirisa, a Hapoel kao domaćin u Sofiji od Bajerna.

Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Utakmica će početi u 20 časova.

Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite na Kurir sportu.

Televizijski prenos utakmice je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".

Ne propustiteEvroliga"SISTEM JE ODLIČAN, ALI POTREBNO JE VREME!" Nvora otvorio dušu - progovorio o Navaru i novoj Zvezdi!
Džordan Nvora
Evroliga"MORAMO DA POBEDIMO!" Ibon Navaro nedvosmislen pred Zvezdin popravni u Evroligi: Emotivan smo tim...
Ibon Navaro
EvroligaPARTIZAN U VRHU, ZVEZDA KREĆE IZ MINUSA! Evo kako izgleda tabela Evrolige posle prvog kola – BILO JE VELIKIH IZNENAĐENJA!
Karlik Džons
KošarkaBRANKO LAZIĆ OŠTRO O ZVEZDI: Koga da gledam? Srpski derbi? Pa tu nema ni 's' od srpskog!
branko-lazic.jpg

Bonus video:

00:21
Navijači Zvezde početak sezone u Evroligi Izvor: MONDO/Nikola Lalović