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Košarkaški klub Partizan dobio je još jedno rešenje u rosteru pred nastavak sezone.

Bandža Si se vratio u crno-beli tabor, pošto je iskusni francuski krilni košarkaš potpisao kratkoročni ugovor sa klubom iz Humske.

1/7 Vidi galeriju Bandža Si Foto: Starsport©, ABA Liga

Si je već nekoliko nedelja bio uz ekipu Đoana Penjaroje, pošto je sa Partizanom odradio kompletne pripreme za novu sezonu. Iskusni Francuz je tokom pripremnog perioda čak nastupao i na zatvorenim utakmicama protiv Zenita i Hapoela, pa mu povratak u ekipu neće zahtevati period adaptacije.

Njegov angažman dolazi nakon povrede Dereka Vilisa, koji će zbog problema sa skočnim zglobom biti van terena nekoliko nedelja. Penjaroja je tako ostao sa malo opcija na poziciji krilnog centra, pa je Partizan odlučio da posegne za dobro poznatim licem.

Si će biti na raspolaganju stručnom štabu već za predstojeće izazove u Evroligi, a potvrđeno je i da će putovati sa ekipom na gostovanja protiv Pariza i Bajerna.

KO JE BANDŽA SI?

Bandža Si rođen je 30.jula 1990. godine u Parizu, a tokom karijere nastupao je za veliki broj klubova u Francuskoj i Evropi. Pre Partizana igrao je za Elan Šalon, Nansi, Asvel i AEK iz Atine, a zatim je stigao u Beograd.

Prvi put je u Partizan došao tokom sezone 2017/18, a sa crno-belima je osvojio Kup Radivoja Koraća. U Beogradu je ostao i naredne sezone, kada je ponovo podigao trofej Kupa Radivoja Koraća.

Tokom sezone 2018/19 u Evrokupu je prosečno beležio 4,8 poena i 3,7 skokova, dok je u ABA ligi imao učinak od 6,7 poena, 3,5 skokova, 1,3 asistencije i jedne ukradene lopte po utakmici u regularnom delu sezone.

Posle odlaska iz Partizana nastupao je za Andoru, Metropolitan 92 i Pariz, gde je proveo dve godine, a zatim je prošle sezone igrao za rumunsku Oradeu. U domaćem prvenstvu Rumunije imao je prosek od 8,4 poena i 3,4 skoka po utakmici.

Sada se, sedam godina kasnije, vraća u crno-beli dres. Iskusni Francuz već poznaje sistem, klub i atmosferu u Partizanu, a činjenica da je prošao kompletne pripreme sa ekipom omogućila je Penjaroji da ga praktično odmah ubaci u rotaciju.

Povratak Sija za sada je kratkoročnog karaktera, dok Partizan nastavlja da prati tržište i mogućnosti za dodatna pojačanja.

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