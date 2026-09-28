VEŠTAČKA INTELIGENCIJA ĆE BIRATI SUDIJSKE TROJKE! Evroliga donela novu odluku!
Evroliga je uvela novi automatizovani sistem za delegiranje sudija, koji će uz pomoć veštačke inteligencije određivati sudijske trojke za utakmice Evrolige i Evrokupa.
Sistem će analizirati veliki broj faktora, uključujući hijerarhiju sudija, prethodna delegiranja, kalendar takmičenja, opterećenje arbitara, nacionalnost sudija i ponavljanje istih timova.
Ukupno će se primenjivati 14 pravila, grupisanih u tri oblasti – sportski kriterijumi, upravljanje kalendarom i opterećenjem, kao i integritet takmičenja.
Direktor za suđenje Evrolige Daniel Ierezuelo istakao je da će nova tehnologija omogućiti detaljniju analizu velikog broja informacija i pomoći u formiranju što adekvatnijih sudijskih trojki.
- Naš cilj je da koristimo inovacije kako bismo podržali rad naših sudija, optimizovali raspodelu delegiranja i opterećenje tokom sezone i osigurali da se svaki relevantan faktor uzme u obzir - poručio je Ierezuelo.
Evroliga tako pravi veliki tehnološki iskorak, a veštačka inteligencija će ubuduće imati važnu ulogu u izboru sudija za utakmice.
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