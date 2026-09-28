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Evroliga je uvela novi automatizovani sistem za delegiranje sudija, koji će uz pomoć veštačke inteligencije određivati sudijske trojke za utakmice Evrolige i Evrokupa.

Sistem će analizirati veliki broj faktora, uključujući hijerarhiju sudija, prethodna delegiranja, kalendar takmičenja, opterećenje arbitara, nacionalnost sudija i ponavljanje istih timova.

1/16 Vidi galeriju Fenerbahče - Evroliga titula Foto: Screenshot, Privatna Arhiva, Starsport, FADEL SENNA / AFP / Profimedia

Ukupno će se primenjivati 14 pravila, grupisanih u tri oblasti – sportski kriterijumi, upravljanje kalendarom i opterećenjem, kao i integritet takmičenja.

Direktor za suđenje Evrolige Daniel Ierezuelo istakao je da će nova tehnologija omogućiti detaljniju analizu velikog broja informacija i pomoći u formiranju što adekvatnijih sudijskih trojki.

- Naš cilj je da koristimo inovacije kako bismo podržali rad naših sudija, optimizovali raspodelu delegiranja i opterećenje tokom sezone i osigurali da se svaki relevantan faktor uzme u obzir - poručio je Ierezuelo.

Evroliga tako pravi veliki tehnološki iskorak, a veštačka inteligencija će ubuduće imati važnu ulogu u izboru sudija za utakmice.

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