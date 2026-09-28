Slušaj vest

Evroliga je uvela novi automatizovani sistem za delegiranje sudija, koji će uz pomoć veštačke inteligencije određivati sudijske trojke za utakmice Evrolige i Evrokupa.

Sistem će analizirati veliki broj faktora, uključujući hijerarhiju sudija, prethodna delegiranja, kalendar takmičenja, opterećenje arbitara, nacionalnost sudija i ponavljanje istih timova.

Fenerbahče - Evroliga titula Foto: Screenshot, Privatna Arhiva, Starsport, FADEL SENNA / AFP / Profimedia

Ukupno će se primenjivati 14 pravila, grupisanih u tri oblasti – sportski kriterijumi, upravljanje kalendarom i opterećenjem, kao i integritet takmičenja.

Direktor za suđenje Evrolige Daniel Ierezuelo istakao je da će nova tehnologija omogućiti detaljniju analizu velikog broja informacija i pomoći u formiranju što adekvatnijih sudijskih trojki.

- Naš cilj je da koristimo inovacije kako bismo podržali rad naših sudija, optimizovali raspodelu delegiranja i opterećenje tokom sezone i osigurali da se svaki relevantan faktor uzme u obzir - poručio je Ierezuelo.

Evroliga tako pravi veliki tehnološki iskorak, a veštačka inteligencija će ubuduće imati važnu ulogu u izboru sudija za utakmice.

Ne propustiteEvroligaDRUGI MANDAT U HUMSKOJ! Ko je Bandža Si i koju ulogu će imati u Partizanu? Ovo su njegovi najbolji potezi tokom karijere - uživajte! (VIDEO)
partizankrka-18.jpg
Evroliga"IMAM POVERENJE U SVOJ TIM!" Penjaroja veruje u novi uspeh, ali ima i loše vesti za navijače
Partizan - Sloboda 300426_001.JPG
EvroligaTO JE TO! PARTIZAN VRATIO LJUBIMCA GROBARA! Crno-beli morali hitno da reaguju - ugovor ekspresno potpisan!
normal-dsc-0056.jpg
Evroliga"SISTEM JE ODLIČAN, ALI POTREBNO JE VREME!" Nvora otvorio dušu - progovorio o Navaru i novoj Zvezdi!
Džordan Nvora

BONUS VIDEO:

00:17
Evroliga nije ni probala da pusti himnu u Beogradskoj Areni Izvor: MONDO/Nikola Lalović