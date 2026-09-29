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Košarkaši Partizana će prvo gostovanje u novoj sezoni Evrolige odraditi u "gradu svetlosti" protiv ekipe Pariza.

Ta utakmica je na programu u Pariz areni od 20.45 časova.

Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

 Tim Đoana Penjaroje je odlično otvorio sezonu i ubedljivo savladao Armani iz Milana u Beogradu sa 92:76.

Parižani su porazom startovali, i to od Panatinaikosa u Atini rezultatom 91:72.

Utakmicu iz Pariza možete gledati u direktnom prenosu na kanalu Arena Premijum 2.

Detaljnije informacije sa utakmice možete pratiti na portalu Kurir.

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