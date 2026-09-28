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Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 20.00 časova dočekuju Hapoel Tel Aviv u drugom kolu Evrolige.

Crveno-beli će pred svojim navijačima pokušati da dođu do prve pobede u elitnom evropskom takmičenju.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Zvezda je sezonu u Evroligi otvorila porazom na domaćem terenu od Žalgirisa, dok je i Hapoel u prvom kolu pretrpeo neuspeh. Izraelski tim je kao domaćin izgubio od Bajerna iz Minhena, pa će obe ekipe u Beogradu tražiti prvi trijumf.

Utakmica u Beogradskoj areni donosi i zanimljiv duel timova koji su sezonu otvorili porazima, pa će pobednik napraviti važan korak ka hvatanju priključka na početku takmičenja.

Prema kvotama poznatih kladionica, Crvena zvezda je blagi favorit. Kvota na pobedu crveno-belih kreće se oko 2,15, dok je trijumf Hapoela vrednovan kvotom od oko 2,15.

Meč između Crvene zvezde i Hapoela na programu je u utorak od 20.00 časova u Beogradskoj areni, a crveno-beli će imati priliku da pred svojim navijačima upišu prvi evropski trijumf ove sezone.

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