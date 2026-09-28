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Trener Hapoel Tel AvivaDimitris Itudis najavio je duel sa Crvenom zvezdom u drugom kolu Evrolige.

Meč je na programu u utorak od 20.00 u Beogradskoj areni:

1/5 Vidi galeriju Dimitris Itudis Foto: Starsport, Screenshot, Ivan S Ivanov/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

- Igraćemo protiv veoma teškog protivnika, uz dobru atmosferu kod kuće. Naš cilj je da se vratimo na pobednički put u Evroligi posle poraza, a za to moramo da budemo dobro fokusirani, posebno u odbrani - rekao je Itudis.

Hapoel je sezonu u Evroligi otvorio porazom od minhenskog Bajerna, pa će u Beogradu pokušati da stigne do prvog trijumfa, a u istoj situaciji je i tim Ibona Navara.

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