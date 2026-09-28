BOMBA! MONEKE I BLOSONGEJM PONOVO ZAJEDNO - U ISTOM TIMU! Novi tandem oduševio evropsku košarku!
Počela je nova sezona Evrolige, a sa njom se na evropsku košarkašku scenu vraća i poznati podkast "Triple Threat Show", čiji je jedan od članova i košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke.
Moneke je tokom prethodnog perioda u podkastu često privlačio pažnju zanimljivim pričama i izjavama, a sada je dobio i novo društvo. Kako je objavljeno, novi član ekipe biće Džeron Blosomgejm, nekadašnji Monekeov saigrač iz Monaka.
Podkast je još pre nekoliko dana najavio da će tokom nove sezone dobiti novog člana. Objavu su tada ispratili brojni komentari, a pratioci su pokušavali da pogode o kome je reč, ali odgovor nisu uspeli da pronađu.
Sada je misterija rešena.
Blosomgejm je ovog leta potpisao za Dubai, a prethodno je nastupao za Monako, gde je upravo delio svlačionicu sa Monekeom. Njih dvojica tako će sada ponovo sarađivati, ali ovog puta van parketa i pred mikrofonom.
Zanimljivo je i da je upravo podkast "Triple Threat Show" svojevremeno bio povezan sa dolaskom Monekea u Crvenu zvezdu, kada je njegov prijatelj Dionisis Aravantinos nešto ranije otkrio da će Nigerijac karijeru nastaviti u Beogradu.
Sada ostaje da se vidi kakav će sadržaj Moneke i Blosomgejm pripremiti za novu sezonu, ali sudeći po dosadašnjim izdanjima, zanimljivih priča sigurno neće nedostajati.
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