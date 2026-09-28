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Počela je nova sezona Evrolige, a sa njom se na evropsku košarkašku scenu vraća i poznati podkast "Triple Threat Show", čiji je jedan od članova i košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke.

Moneke je tokom prethodnog perioda u podkastu često privlačio pažnju zanimljivim pričama i izjavama, a sada je dobio i novo društvo. Kako je objavljeno, novi član ekipe biće Džeron Blosomgejm, nekadašnji Monekeov saigrač iz Monaka.

1/3 Vidi galeriju Džerom Blosomgejm Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Ozan KOSE / AFP / Profimedia, AP

Podkast je još pre nekoliko dana najavio da će tokom nove sezone dobiti novog člana. Objavu su tada ispratili brojni komentari, a pratioci su pokušavali da pogode o kome je reč, ali odgovor nisu uspeli da pronađu.

Sada je misterija rešena.

Blosomgejm je ovog leta potpisao za Dubai, a prethodno je nastupao za Monako, gde je upravo delio svlačionicu sa Monekeom. Njih dvojica tako će sada ponovo sarađivati, ali ovog puta van parketa i pred mikrofonom.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Zanimljivo je i da je upravo podkast "Triple Threat Show" svojevremeno bio povezan sa dolaskom Monekea u Crvenu zvezdu, kada je njegov prijatelj Dionisis Aravantinos nešto ranije otkrio da će Nigerijac karijeru nastaviti u Beogradu.

Sada ostaje da se vidi kakav će sadržaj Moneke i Blosomgejm pripremiti za novu sezonu, ali sudeći po dosadašnjim izdanjima, zanimljivih priča sigurno neće nedostajati.

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