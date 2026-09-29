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Crvena zvezda nije uspela da na najbolji način otvori novu sezonu Evrolige, pošto je Žalgiris odneo pobedu iz Beogradske arene, ali vremena za očajavanje nema. Crveno-bele večeras očekuje novi izazov, a potom i još jedan, jer će za samo 48 sati u Beogradu gostovati Hapoel iz Tel Aviva, a zatim i Anadolu Efes.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Upravo duel sa Hapoelom mogao bi da bude prilika za Zvezdu da popravi utisak, ali i utakmica u kojoj će morati posebno da obrati pažnju na nekoliko igrača izraelskog tima.

Bivši košarkaš i stručni konsultant Milutin Aleksić detaljno je analizirao narednog rivala crveno-belih i posebno upozorio na Vasilija Micića, koji je u porazu Hapoela od Bajerna pokazao da bi ove sezone mogao da bude mnogo opasniji nego što je bio prethodne.

Aleksić posebno izdvojio Micića

Micić je protiv Bajerna postigao 14 poena uz dva skoka i tri asistencije, ali je Aleksić primetio nešto što bi moglo da bude mnogo važnije od same statistike. Srpski plejmejker, prema njegovom utisku, fizički izgleda znatno spremnije nego prošle sezone.

"Zaista je bila vanredno dobra utakmica Bajerna, Oturu je pretio dobrim šutem. Prvo, moram da skrenem pažnju, Vasa Micić izgleda mnogo spremnije ove godine nego prošle. Telo mu drugačije izgleda, mislim da su neke kile izgubljene, ubrzao se, nije u formi, promašuje čak i neke otvorene šuteve za njega, ali brzina pokreta, čini mi se, da je sigurno za 20 posto bolja nego prošle godine kad je izašao iz povrede. Nije bio deo reprezentacije u kvalifikacijama i mislim da je taj period dobro iskoristio. Vukao je celo drugo poluvreme ekipu i uspeo da iz minus 18 da se vrati", rekao je Aleksić u emisiji "SPORTUNA! na UNA televiziji.

Upravo zbog toga Zvezda ne bi smela da se opusti ni ako Micić u prvih nekoliko minuta ne bude pogađao. Aleksić je odmah skrenuo pažnju i na još jednog igrača Hapoela.

!Tu imamo Bleknija koji ništa nije mogao da pogodi celu utakmicu i skrećem na njega pažnju, jer nam šanse da mu se to ponovo desi", dodao je Aleksić.

Drugim rečima, ono što je za Hapoel protiv Bajerna bio problem u napadu, protiv Zvezde bi moglo da se pretvori u potpuno drugačiju priču.

1/5 Vidi galeriju Vasilije Micić Foto: EPhotopress / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Brajant je treća opasnost

Hapoel u Beograd ne dolazi sa rosterom koji na prvi pogled mora da zastraši svakog protivnika, ali upravo u tome može da bude zamka. Tim Dimitrisa Itudisa ima više igrača sposobnih da naprave problem, a među njima je i Elajdža Brajant.

Amerikanac je prošle sezone bio jedan od važnijih igrača Hapoela, sa gotovo 16 poena po utakmici, uz 5,3 skoka i 3,4 asistencije. U prvom meču nove sezone protiv Bajerna nije bio na tom nivou, pošto je završio utakmicu sa 10 poena, dva skoka i tri asistencije.

Aleksić, međutim, smatra da Zvezda ne sme da se osloni na njegov slabiji početak sezone.

"Spolja je opasan i Elajdža Brajant. Oturu je neki egzekutor, nije sam po sebi kreativac. Mnogo veći problem su ova tri igrača koja praktično na sebe navuku i onda tu Oturua ima fenomenalnu završnicu, odlično prati 'pik en rol', skok u napadu i tako dalje. Nije on neki veliki kreator kojem sad mislim da će praviti neke probleme u jedan na jedan na 'low postu', ali je odličan, skočan, eksplozivan, u defanzivi igra fenomenalno, zatvara reket."

Oturu vreba iz reketa

Jedno od imena koje je Aleksić posebno izdvojio jeste i Emanijel Oturu, centar Hapoela koji bi mogao da predstavlja problem Zvezdi pod košem.

Njegova uloga nije toliko vezana za kreaciju i igru jedan na jedan, koliko za završavanje akcija koje mu naprave saigrači, igru iz "pik-en-rola", skok u napadu i konstantan pritisak na obruč.

Zato će crveno-beli morati da budu veoma disciplinovani u odbrani, naročito kada Micić, Blejkni i Brajant počnu da privlače pažnju bekova i otvaraju prostor za svog centra.

Motli mora mnogo bolje

Posebno pitanje pred utakmicu sa Hapoelom jeste Džonatan Motli. Amerikanac je protiv Žalgirisa ostao dužan, pa će protiv bivšeg kluba imati priliku da pokaže zbog čega je doveden u Beograd.

Aleksić smatra da upravo Motli mora da pronađe svoju najbolju verziju, dok bi i bekovi Zvezde mogli da imaju važnu ulogu u pokušaju da zaustave pritisak koji Hapoel pravi sa spoljne linije.

"Motli će morati da pokaže svoju dobru stranu. Čini mi se da bi Blat kao zamena za Vasu dobro legao Hapoelu, jer svi navedeni igrači su kombo igrači, nisu čiste 'jedinice'. Voleo bih Miljenovića da vidim, Stefana u nekoj defanzivi, odigrao je prošle sezone nekoliko dobrih mečeva, mislim da je jedan bio baš protiv Hapoela, da pomogne baš u tom sprečavanju da se izvrši veliki pritisak na spoljnoj liniji", rekao je Aleksić.

Džonatan Motli Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zvezdu čeka ozbiljan test

Crveno-beli će tako u samo nekoliko dana imati priliku da poprave ono što nije funkcionisalo protiv Žalgirisa, ali i da pokažu da poraz na startu nije ostavio veći trag.

Hapoel je protiv Bajerna pokazao da može da se vrati i iz velikog zaostatka, a činjenica da ima više igrača sposobnih da preuzmu odgovornost čini ga posebno nezgodnim rivalom.

Micić, Blejkni i Brajant predstavljaju najveću opasnost spolja, dok Oturu vreba u reketu, a Motli će sa druge strane morati da pokaže mnogo bolje izdanje nego u prvom kolu.

Zvezda, dakle, ima jasan zadatak: zaustaviti Hapoelovu bekovsku liniju i ne dozvoliti Oturuu da iz njihovih akcija dobija lake poene.

A ako je suditi po upozorenju Milutina Aleksića, crveno-beli bi posebno morali da obrate pažnju na čoveka koji je protiv Bajerna već pokazao da ove sezone izgleda potpuno drugačije.

Vasa Micić se vratio. A Zvezda je dobila ozbiljno upozorenje.