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Brazilski košarkaš Marsio Santos novi je igrač Baskonije, saopštio je danas taj evroligaš.

Ovaj 2,04 metra visok centar prošle sezone nastupao je za Makabi iz Tel Aviva, gde je prosečno postizao 6,9 poena u svojoj debitantskoj sezoni u Evroligi.

Santos (23) je sa Baskonijom potpisao dvogodišnji ugovor.

Karijeru je počeo u brazilskoj Franki, da bi 2024. godine prešao u nemački Ulm.

Za reprezentaciju Brazila je proteklih sezona postizao 8,5 poena, uz šest skokova po meču i prosečan indeks korisnosti od 11,5.

Baskonija je u prvom kolu Evrolige poražena na svom terenu od Olimpijakosa (89:106), a danas u drugom kolu gostuje Valensiji (20.30).