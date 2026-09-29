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Košarkaši Panatinaikosa ući će oslabljeni u predstojeće duplo kolo Evrolige pošto iskusni španski košarkaš Huančo Ernangomez zbog povrede mišića primicača neće biti uz saigrače narednih 10 dana.

Ova informacija, koja se dala naslutiti još dan ranije, potvrđena je pred sutrašnji okršaj u "OAKA areni" od 20.15, koji će biti prvi od dva ovonedeljna u Evroligi.

Osim u duelu protiv Asvela, Ernangomeza neće biti u konkurenciji za tim i u okršaju protiv Makabija iz Tel Aviva dva dana kasnije, a ostaje da se vidi hoće li ga biti u sastavu za duel protiv Fenerbahčea.

Meč protiv nekadašnjeg tima Željka Obradovića na programu je u četvrtak 8. oktobra pa je veliko pitanje da li će Ernangomes biti spreman i za tu utakmicu.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Nedostaju mnogi, ali ne kukamo

Povodom celog slučaja oglasio se i Obradović, istakavši da se u klubu neće žaliti zbog odsustva povređenih igrača.

"Moramo da odigramo dobro. Oni su igrali veoma dobro protiv Makabija. Imaju atletski spremne i iskusne igrače. U prvom kolu su imali najbolji procenat šuta za tri poena. Moramo da obratimo pažnju na igru u tranziciji i izolaciji. Nadam se da će vreme učiniti svoje. Nije lako s obzirom na probleme koje imamo i raspored. Ipak, tako je svima. Problem je što nam nedostaju mnogi igrači, ali nećemo kukati zbog toga. Slušamo jedni druge", poručio je trener Panatinaikosa.

Prema njegovim rečima, neće biti pritiska da se ranije vrati od predviđenog, jer je cilj da to učini kada bude maksimalno spreman.

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