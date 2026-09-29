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Crveno-beli će u utorak od 20 časova biti domaćin Hapoelu iz Tel Aviva u utakmici drugog kola Evrolige.

Klub se na dan utakmice oglasio saopštenjem kojim je uputio apel za navijače koji će uživo bodriti tim iz Beogradske arene.

"KK Crvena zvezda Meridianbet je dobio od strane disciplinskog sudije Evrolige POSLEDNJE UPOZORENJE pred novu kaznu zbog zbog dešavanja tokom, i nakon utakmice 1.kola Evrolige sa Žalgirisom.

Kako se navodi u izveštaju, između ostalog, navijači su tokom utakmice: “koristili lasere, uvredljivo skandirali imena pojedinih igrača i sudija, palili baklje i ubacivali predmete u teren…”.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Pošto je KK Crvena zvezda Meridianbet već bio kažnjavan, uključujući i utakmicu sa Žalgirisom na kojoj smo imali umanjen kapacitet dvorane za 20 posto, ovakav izveštaj znači da je klub pod novom uslovnom kaznom, koja bi u slučaju ponavljanja incidenata donela NOVU I JOŠ TEŽU KAZNU.

Apel za navijače

Podsećamo da je KK Crvena zvezda tokom godina na kazne platio ogromnu sumu koja se meri u stotinama hiljada evra, i igrao pojedine utakmice bez prisustva publike, ili sa umanjenim kapacitetom dvorane!

U naredna dva dana organizovaćemo još dva meča, u goste nam stižu Hapoel i Anadolu Efes. Navijajmo fer, sportski i korektno!

Fokus i pažnja neka budu usmereni na naše momke i podršku koju samo vi možete da date!

Nemojte bacati ništa u teren, ne koristite lasere, ne vređajte nikoga, već navijajte za naše crveno-bele!

Još jedan incident dovodi nas u situaciju da ćemo igrati utakmicu bez publike ili sa drastično umanjenim kapacitetom i uz ogromnu novčanu kaznu.

Pokažimo svima ono što mi već znamo - da atmosferu koju prave Zvezdaši u punoj Areni nema niko u Evropi, ali samo ako smo vetar u leđa našem timu!", navedeno je u saopštenju Crvene zvezde.

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