Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Hapoela na svom terenu rezultatom 80:81 u utakmici 2. kola Evrolige.

Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Svoje prve impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Ibon Navaro.

"Nedostajalo nam je konstantnosti. Bilo je mnogo uspona i padova. Mnogo loših odluka u ključnim momentima. Vasa Micić je trojkama odlučio utakmicu. Falilo nam je i koncentracije u nekim trenucima", kratko je rekao je Navaro  nešto slično kao i posle meča protiv Žalgirisa.

Ne propustiteEvroligaDRČELIĆ SE HITNO OGLASIO! Poznat status Džordana Nvore u Crvenoj zvezdi!
ZVEZDA-PARTIZAN_97.JPG
EvroligaHAPOEL STAO NA CRTU ZVEZDI: Crveno-beli zagrizli za sjajnog plejmejkera, Izraelci mu nude bogatstvo...
Kris Džons
EvroligaLOŠE VESTI ZA ZVEZDU IZ PIONIRA! Hapoel pobedio Makabi u Beogradu, crveno-beli ostali bez direktnog mesta u plej-ofu!
MACCABI-HAPOEL_22.JPG
EvroligaZVEZDI STIGLE DOBRE VESTI IZ SOFIJE: Olimpijakos srušio Hapoel - evo šta to znači za crveno-bele!
profimedia-1089803974.jpg

00:21
Džonatan Motli prvi na treningu Zvezde Izvor: MONDO