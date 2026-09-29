Zvezda poražena od Hapoela u Areni.
EVROLIGA
ZVEZDA DOŽIVELA NOVI HLADAN TUŠ: Navaro zna u čemu je problem i šta je presudilo...
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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Hapoela na svom terenu rezultatom 80:81 u utakmici 2. kola Evrolige.
Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Svoje prve impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Ibon Navaro.
"Nedostajalo nam je konstantnosti. Bilo je mnogo uspona i padova. Mnogo loših odluka u ključnim momentima. Vasa Micić je trojkama odlučio utakmicu. Falilo nam je i koncentracije u nekim trenucima", kratko je rekao je Navaro nešto slično kao i posle meča protiv Žalgirisa.
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