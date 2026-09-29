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1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crveno-belih Ibon Navaro.

"Dobro veče... Mislim da je igra krenula u prvoj četvrtini sa lošom odbranom u situacijama jedan na jedan. Postigli su poene u prvih četiri li pet akcija, sve u igri jedan na jedan. Na kraju su postizali olako poene. Napravili smo greške u odbrani pik end rola. Oni su to iskoristili, taj tempo... Mislim da smo u drugoj deonici igrali dobro. Postigli su sedam poena u prvih sedam poena, poveli smo, ali smo stali da igramo odbranu i napad u poslednja tri minuta. Promašili smo neke šuteve, to je oduzelo našu energiju. Na kraju smo mogli da promenimo sve, ali nismo uspeli"

Istakao je i promašene zicere kojih je Zvezda imala mnogo večeras...:

"U trećoj deonici smo promenili energiju sa Stefanom (Miljenovićem), ali smo promašili otvorene šuteve. Sećam se dva šuta na obruču, promašili smo. Tim u poslednjoj deonici je pronašao način da se bori sa Odželejem na poziciji pet. Mučili su se da postignu poene, opet smo promašili neke otvorene šuteve na kraju. Na kraju, u "klač" momentima je Vasa Micić pogodio te dve trojke, a nije bio sjajan. Mislim da je najvažnije da je tim nastavio da veruje da možemo da se borimo za utakmicu. Nažalost, na kraju nismo imali šanse. Mislim da smo imali loše momente u odbrani, pravili smo naivne faulove, radili smo glupe greške. Davali smo im previše bacanja u prvom poluvremenu, ogromna razlika za njih je bila u slobodnim bacanjima. Nekoliko puta lopta nije dodirnula obruč, nismo gradili igrača i sve to utiče na igru."

Navaro je otkrio zbog čega nije igrao Kris Džons u poslednjoj deonici.

" Što se tiče Džonsa, igrao je dobro u napadu u prvoj deonici, ali u odbrani je napadnut svaki put. On se mučio malo. Pokušali smo sa Nikom, a vratio se na kraju. Pokušali smo da promenimo igru sa Stefanom. Ne možemo igrati sa dva plejmejkera, to je jedini razlog.

Džonatan Motli ponovo je bio loš.

"Džonatan se muči da nađe ritam. Dobije loptu u rolu, deluju kao laki poeni, ali je izgubi. Potreban nam je. On je naša startna petica i potrebno je da pronađe ritam i moramo mu pomoći u tome"

Otkrio je šta je problem u odbrani.

"Da analiziram sve to, moramo dublje ući u analizu da bi objasnili to. Naš tim je veoma emotivan. Nisu još sposobni da kontrolišu svoje greške.. Zašto greška i "fejl" nisu isto. Greška je kad zaborave da urade nešto što treba da urade. Promašaj kad naprave dobar šut, svi ti promašeni šutevi im oduzmu energiju koja im treba. Gube koncentraciju, slabo igraju odbranu... Imali su dosta dobar performans u odbrani od prošle utakmice. Ali, i dalje... To su važni momenti, kad promaše šut, da li je lopta dodirnula obruč, već smo izgubili skok. Promašeni šutevi u napadu oduzimaju energiju i koncentraciju. Moramo da promenimo navike, te navike koje igrači imaju, loše su za ovo. Ne možeš da promeniš šta se dogodilo, moraš da nastaviš dalje. To je nešto što se dešava u toku sezoni. Ovaj tim je bio peti najbolji tim u odbrani na svojoj polovini, jedine četiri ekipe ispred njih su bili na Fajnal foru. Ovo je peti tim. Problem je "na otvorenom terenu". To je sve zbog glave, zbog njihovog uma. To pokušavamo da promenimo. Mi istupamo, ali ne možemo promeniti te navike u dve nedelje. Treba nam vremena."

Kada možemo videti Zvezdu u pravoj formi.

"Želeo bih da kažem u četvrtak, ali to nije verovatno. Rekao samo igračima da će ovo biti dobra sezona. Rekao sam im na Kipru, rekao sam sad, gradimo nešto drugačije. Treba vremena, a igrali smo protiv dva jaka tima. Oni kažnjavaju sve greške. Efes dolazi posle pobede nad Real Madridom, ako ne grešim. Moramo da pravimo te korake unapred. Verujem ovim momcima, verujem ovom stafu i znam da će biti u dobrom smislu sve. Naravno, moramo pobeđivati. Ako pokušavate hvatati prečice, nećete dostići cilj."

Otrkrio je Navaro šta je bio problem, ali i šta je bilo dobro:

"Problem je kvalitet košarke ili što mašimo zicere? Imali smo 21 asistenciju."

Navaro želi da vidi još bržu Zvezdu:

"To je dobro pitanje. Oni su uplašeni toga da naprave izgubljene lopte. Ako pogledate, bez četiri izgubljene lopte Džonatana Motlija, imali su devet. Ja nisam zadovoljan time. Oni su uplašeni da naprave greške, ni meni se to ne dopada. Želim da igramo brže i radimo na tome."

Preuzeo je krivicu na sebe.

"Moja krivica je 100 odsto. Sve je moja greška. Neka bude 200 procenata da je moja greška."

Navaro je za kraj zaključio.

"To je isto pitanje. Ne mogu da postavljam ambicije. Ne, zato što ne razumem srpski. Ovo je blagoslov za mene. Ako razumem, to je gore. Nemam socijalne mreže, samo radim svoj posao. Radim sa svojim igračima. Ja sam ovde da radim svoj posao."