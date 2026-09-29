Slušaj vest

Dobre vesti stižu za Crvenu zvezdu pred utakmicu drugog kola Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva (20.00).

Kako saznaje "Meridian sport", iako je postojala dilema da li će nastupiti, Čima Moneke će ipak biti u sastavu crveno-belih za predstojeći meč.

Čima Moneke na utakmici protiv Reala Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nigerijac je imao lakših problema uoči utakmice, ali se dovoljno oporavio i biće na raspolaganju treneru Ibonu Navaru.

To je značajna vest za Zvezdu, koja će tako moći da računa na jednog od svojih najvažnijih igrača u duelu sa izraelskim predstavnikom.

Ne propustiteEvroligaCRVENA ZVEZDA - HAPOEL: Posle poraza od Žalgirisa, tim Ibona Navara "mora" da pobedi u grotlu Beogradske arene!
ZVEZDA-ZALGIRIS_0039.jpg
EvroligaNEVEROVATNO! ZVEZDA MORALA DA SE OGLASI NEKOLIKO SATI PRE UTAKMICE SA HAPOELOM! Crveno-belima se javila Evroliga, klub se odmah oglasio
KK Crvena zvezda
KvotaTEŠKO I NEIZVESNO! ZVEZDAŠI, PROTIV HAPOELA NE OČEKUJTE UTAKMICU BEZ STRESA! Jedan pogled na kvote za utakmicu sve govore
WhatsApp Image 2026-09-24 at 19.59.55.jpeg
Evroliga"MORAM DA SKRENEM PAŽNJU NA MICIĆA, TELO MU..." Bivši as Zvezde otkrio šta je primetio kod Vase i ozbiljno UPOZORIO CRVENO-BELE!
Vasilije Micić u dresu Hapoela iz Tel Aviva

BONUS VIDEO:

04:29
Čima Moneke utučen posle poraza od Partizana u polufinalu ABA lige Izvor: Kurir sport