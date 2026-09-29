Čima Moneke će nastupiti za Crvenu zvezdu protiv Hapoela, što je odlična vest pred važan meč u Evroligi.
oporavio se
SVE JE JASNO! Poznato stanje Čime Monekea!
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Dobre vesti stižu za Crvenu zvezdu pred utakmicu drugog kola Evrolige protiv Hapoela iz Tel Aviva (20.00).
Kako saznaje "Meridian sport", iako je postojala dilema da li će nastupiti, Čima Moneke će ipak biti u sastavu crveno-belih za predstojeći meč.
Čima Moneke na utakmici protiv Reala Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Nigerijac je imao lakših problema uoči utakmice, ali se dovoljno oporavio i biće na raspolaganju treneru Ibonu Navaru.
To je značajna vest za Zvezdu, koja će tako moći da računa na jednog od svojih najvažnijih igrača u duelu sa izraelskim predstavnikom.
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