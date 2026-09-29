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Vlade Đurović, stručni konsultant TV Arena sport, osvrnuo se na trijumf Partizana nad Armanijem na startu Evrolige.

Partizan je savladao tim iz Milana sa 92:76 u Beogradu i tako posle 19 godina pobedio u prvom kolu.

Vlade Đurović Foto: Printscreen / Arena sport, Screenshot, PrintScreen / RTS

Đurović je rekao da je bio prijatno iznenađen.

"Da budem iskren, nisam očekivao tako dobru igru Partizanu. Ne mogu da kažem da je Milano igrao jednu od svojih najboljih partija. Borili su se, Gudurić vrlo dobar... Međutim, Partizan u odbrani, ono što sam video, rotacije koje su napravili, to je trajalo 15 sekundi, oni su rotirali i rotirali i na kraju odbranili. Izvanredna odbrana. Karlik Džons je pravi vođa, pravi lider tima, pravi igrač. Lončar je komentarisao posle utakmice, da ne može da shvati da ga nisu udvajali ili igrali oštrije. Igrali su protiv njega kao protiv običnog igrača. Izvanredan start Partizana", rekao je Vlade Đurović.

Podsetimo, Partizan večeras od 20.45 igra u Parizu utakmicu 2. kola.

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Partizan razbio Armani u Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić