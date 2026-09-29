"Da budem iskren, nisam očekivao tako dobru igru Partizanu. Ne mogu da kažem da je Milano igrao jednu od svojih najboljih partija. Borili su se, Gudurić vrlo dobar... Međutim, Partizan u odbrani, ono što sam video, rotacije koje su napravili, to je trajalo 15 sekundi, oni su rotirali i rotirali i na kraju odbranili. Izvanredna odbrana. Karlik Džons je pravi vođa, pravi lider tima, pravi igrač. Lončar je komentarisao posle utakmice, da ne može da shvati da ga nisu udvajali ili igrali oštrije. Igrali su protiv njega kao protiv običnog igrača. Izvanredan start Partizana", rekao je Vlade Đurović.