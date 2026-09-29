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Košarkaši Dubaija ostvarili su maksimalan učinak u prva dva kola Evrolige.

Šampion ABA lige je, posle Reala, savladao i Barselonu.

Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin

 U utakmici 2. kola u Emiratima Dubai je slavio sa 94:87, što je prvi poraz španskog tima.

Kabengele je predvodio domaći tim sa 21 poenom. Bejkon je upisao 14 poena, koliko i Mekinri Rajt, dok je Blosomgejm postigao 10 poena.

Kod gostiju, Kevin Panter je jedini bio raspoložen sa 25 poena. Gibson je upisao 12, a Balcerovski 10 poena.

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