Olimpijakos ima dve pobede, a Žalgiris je na skoru 1/1
Evroliga
ŠAMPION PREŽIVEO KAUNAS: Olimpijakos posle drame savladao Žalgiris u gostima
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Košarkaši Olimpijakosa pobedili su večeras na gostujućem terenu u Kaunasu Žalgiris 93:71 (21:24, 23:20, 20:19, 29:28).
Olimpijakos su predvodili Evan Furnije sa 19, Saša Vezenkov sa 18 i Žan Montero sa 15 poena.
Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport
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Kod Žalgirisa su se izdvojili Azuolas Tubelis sa 19, Sterling Braun sa 17 i Karsen Edvards sa 16 poena.
Olimpijakos ima dve pobede, a Žalgiris je na skoru 1/1.
U narednom kolu, Olimpijakos će u Bolonji gostovati Virtusu, dok će Žalgiris gostovati Parizu.
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