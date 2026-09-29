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Košarkaši Olimpijakosa pobedili su večeras na gostujućem terenu u Kaunasu Žalgiris 93:71 (21:24, 23:20, 20:19, 29:28).

Olimpijakos su predvodili Evan Furnije sa 19, Saša Vezenkov sa 18 i Žan Montero sa 15 poena.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Kod Žalgirisa su se izdvojili Azuolas Tubelis sa 19, Sterling Braun sa 17 i Karsen Edvards sa 16 poena.

Olimpijakos ima dve pobede, a Žalgiris je na skoru 1/1.