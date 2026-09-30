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Dvojica košarkaša razgovarala su o ambicijama Partizana i Crvene zvezde, pri čemu je Moneke posebno izdvojio Karlika Džonsa. Nigerijac već neko vreme prati igre plejmejkera crno-belih i smatra da ga narednog leta čeka veliki transfer.

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

"Ne mislim da će u prvih 10, ali je Karlik dobar i odavno mi se dopada. Želim mu sve najbolje, igrao sam protiv njega na koledžu i fan sam već neko vreme. Sledeće sezone biće u jednom od top timova – Fener ili Real, možda Dubai", rekao je Moneke za "Amerikanos24".

Kada je u pitanju ostatak Partizanovog sastava, međutim, Monekeov bivši saigrač iz Monaka bio je znatno manje optimističan. Blosomgejm smatra da crno-beli nemaju kvalitet za plasman u plej-in.

"Apsolutno neće ni u plej-in, ima mnogo boljih timova od njih. Dobiće puno mečeva kod kuće jer imaju dobar domaći teren, ali biće slično kao i prošle sezone. Tada nisu mogli da dobiju nikog u gostima. Lično mi se ne sviđa njihov roster, smatram da je mnogo ekipa bliže 10. mestu", iskren je bio Amerikanac.

Prognoze su se, međutim, promenile kada je na red došla Crvena zvezda. Moneke očekuje da se crveno-beli ovog puta domognu plej-ofa i posebno je pohvalio rad trenera.

"Naravno da ćemo se plasirati u plej-of! Imamo pravog trenera i pravi tim za tako nešto. Javnost preteruje, sećam se da su i prošle sezone bili preterano pozitivni kada smo bili na 7-2 ili 9-4. Nema potrebe za tim, Navaro je savršen trener za nas", rekao je Moneke.

Blosomgejm je imao slično viđenje situacije. Prilikom svog rangiranja timova Evrolige, Zvezdu je svrstao na sedmo mesto i poručio da crveno-beli imaju kvalitet potreban za plasman među najbolje.

"Kada sam rangirao timove, Zvezdu sam stavio na sedmo mesto. Verujem da je ovo godina u kojoj će uspeti da izbore plej-of, sviđa mi se njihov sastav. Iskreno, bili su plej-of tim i prošle godine. Čudno mi je što nisu uspeli da odu tamo", zaključio je Blosongejm.