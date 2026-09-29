U sledećem kolu, Efes će gostovati Crvenoj zvezdi, dok će Real Madrid gostovati Hapoel Tel Avivu.
EVROLIGA
EFES SRUŠIO REAL PRED ZVEZDU: Kraljevi pali u Istanbulu...
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Košarkaši Efesa su na svom terenu u Istanbulu pobedili Real Madrid 94:84 (27:29, 26:23, 19:24, 22:19).
Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin
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Najbolji kod Efesa bio je Pi Džej Doužer sa 18 poena, dok se kod Reala istakao Fakundo Kampaco sa 16 poena.
Efes je na skoru 1/1, a Real ima dva poraza.
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