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Košarkaši Efesa su na svom terenu u Istanbulu pobedili Real Madrid 94:84 (27:29, 26:23, 19:24, 22:19).

Evroliga 1. kolo u sezoni 2026/27 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Kurir Sport, Printskrin

Najbolji kod Efesa bio je Pi Džej Doužer sa 18 poena, dok se kod Reala istakao Fakundo Kampaco sa 16 poena.

Efes je na skoru 1/1, a Real ima dva poraza.

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