Crno-beli su dobili prvo poluvreme u Parizu
Evroliga
LUDA TROJKA LAKIĆA: Koš uz zvuk sirene za erupciju oduševljenja grobara u Parizu
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Košarkaši Partizana rešili su u svoju korist prvo poluvreme na gostovanju Parizu.
Francuzi su vodili praktično 39 minuta u utakmici drugog koloa Evrolige, a onda su crno-beli vezali četiri poena za prednost.
Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026
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Tačku na sjajan finiš stavio je Arijan Lakić trojkom iz teške situacije.
Prethodno je Luka Vildoza blokirao šut Hifija, a u nastavku akcije Lakić je uz zvuk sirene pogodio za 44:40 na poluvremenu.
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