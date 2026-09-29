Košarkaši Fenerbahčea pobedili su na svom terenu u Istanbulu Bajern iz Minhena 100:76 (31:15, 19:16, 25:20, 25:25), u drugom kolu Evrolige.
Evroliga
FENERBAHČE NEMILOSRDAN: Bajern doživeo debakl u Istanbulu
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Fenerbahče je predvodio Tejlen Horton-Taker sa 19 poena, a pratili su ga Vejd Boldvin sa 13, Markus Bingam sa 12, Nikolo Meli sa 11 i Sertač Šanli sa 10 poena.
Kod Bajerna bolji od ostalih bio je Dvejn Vašington sa 20 poena.
Fenerbahče ima dve pobede, a Bajern jednu pobedu i jedan poraz.
U narednom kolu, Fenerbahče će dočekati Dubai, dok će Bajern ugostiti Partizan.
(Beta)
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