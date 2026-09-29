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Fenerbahče je predvodio Tejlen Horton-Taker sa 19 poena, a pratili su ga Vejd Boldvin sa 13, Markus Bingam sa 12, Nikolo Meli sa 11 i Sertač Šanli sa 10 poena.

Kod Bajerna bolji od ostalih bio je Dvejn Vašington sa 20 poena.

Fenerbahče ima dve pobede, a Bajern jednu pobedu i jedan poraz.

U narednom kolu, Fenerbahče će dočekati Dubai, dok će Bajern ugostiti Partizan.

(Beta)

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