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Crvena zvezda je porazom od Hapoela Tel Aviva 81:80 u Beogradskoj areni upisala drugi neuspeh u isto toliko kola Evrolige. Posle Žalgirisa, crveno-beli su ponovo ostali praznih šaka u utakmici koja je mogla da ode na njihovu stranu.

Međutim, mnogo veći problem od samog učinka 0/2 jeste ono što se videlo na parketu.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zvezda je pokazala borbenost, želju i energiju. Kao i protiv Žalgirisa, niko crveno-belima ne može da zameri na tome da nisu pokušavali. Ipak, košarka nije UFC. Ne dobija se utakmica samo energijom, duelima, kontaktom i željom da se baciš na svaku loptu.

Košarka je timska igra u kojoj se do pobede dolazi talentom, ali i pravim odlukama.

A Zvezda ih trenutno nema dovoljno...

MOTLI JE ALARM

Džonatan Motli je verovatno jedna od najvećih tema posle ovog poraza.

Ne zbog toga što se od njega očekuje da svaku utakmicu bude najbolji igrač, već zato što neke njegove odluke jednostavno moraju da zabrinu.

Motli je igrač koji poseduje ogroman fizički potencijal, ali protiv Hapoela je ponovo bilo previše situacija u kojima se udaljavao od koša, uzimao šuteve koje ne bi trebalo da uzima i promašivao zicere koje igrač njegovog kvaliteta mora da realizuje.

Kada centar takvog profila počne da traži rešenja daleko od obruča, umesto da koristi prednost koju ima unutra, Zvezda gubi deo onoga što bi trebalo da bude njena velika prednost.

Još više brinu promašeni ziceri.

To nisu detalji koje treba samo precrtati posle utakmice. To su situacije koje mogu da promene tok meča. I zato je Motli trenutno više od problema forme - njegovo korišćenje i njegove odluke postaju ozbiljna tema za stručni štab.

MONEKE - ENERGIJA NIJE DOVOLJNA AKO SE PRAVE ISTE GREŠKE

Čima Moneke je imao dva potpuno različita poluvremena.

U prvom delu utakmice nije uspevao da pronađe pravi ritam, dok je u nastavku doneo energiju koja je Zvezdi bila potrebna. Međutim, sa energijom su stigle i greške.

Posebno u odbrani. Moneke mora da bude jedan od igrača koji donose čvrstinu i agresivnost, ali agresivnost bez dobre procene lako postane problem.

Jedna stvar posebno bode oči: sa Zekom Ledejom se ne rotira u "popu". To bi Moneke morao da zna.

U situaciji kada je trebalo bolje pročitati akciju i preuzeti odgovornost u odbrani, Zvezda je dobijala energiju, ali ne uvek i kontrolu. A u Evroligi sitne greške u odbrambenim rotacijama vrlo često postanu skupi poeni.

BATLER POSTIGAO 19, A OPET JE "DAVIO" LOPTU

Džered Batler je ubacio 19 poena i na prvi pogled brojke mogu da budu zadovoljavajuće. Ali ko je gledao utakmicu zna da priča nije toliko jednostavna. Batler je ponovo previše držao loptu. Davio kao zmija žabu...

I što je duže lopta bila kod njega, to je više stradao protok Zvezdinog napada. Umesto da lopta ide iz ruke u ruku, da se odbrana pomera i da se traži višak, napad je prečesto prelazio u individualno rešavanje.

Batler može da bude izuzetno važan igrač Zvezde. Ima kvalitet da kreira, da napadne, da postigne poene. Ali mora da zna kada treba da napadne, a kada treba da pusti loptu ! Njegov poenterski učinak ne može da sakrije činjenicu da Zvezdin napad sa njim u pojedinim trenucima izgleda statično.

NVORA JE I DALJE ENIGMA

Posebna enigma ostaje Džordan Nvora. Igrač koji je doveden da bude jedan od važnih napadačkih aduta trenutno ne izgleda kao neko ko igra sa punim samopouzdanjem - kao da se plaši...

Nema više ni onog šuta spolja koji bi trebalo da bude jedna od njegovih najvećih prednosti. Kada Nvora ne preti šutom, njegov prostor u napadu postaje manji, a sa njim se smanjuje i prostor za ostale igrače.

Zvezda ne može sebi da dozvoli da igrač njegovog napadačkog potencijala bude tek posmatrač u napadu. Potrebno je pronaći način da se Nvora vrati u ritam.

A ŠTA SE DESILO SA KRISOM DŽONSOM?

I onda dolazimo do možda najveće odluke Ibona Navara. Kris Džons je veći deo drugog poluvremena proveo na klupi, a posebno je upadljivo bilo njegovo odsustvo u poslednjoj četvrtini.

U utakmici koja se lomila na jednu loptu, Zvezda je imala igrača koji može da kreira, organizuje napad i preuzme odgovornost - ali ga nije imala na parketu kada je bilo najpotrebnije.

To je odluka koju će Navaro morati da objasni. Jer nije problem izgubiti utakmicu. Problem je kada u završnici ne koristiš ono što imaš.

ZVEZDA IMA TALENAT, ALI NEMA IGRAČKU HEMIJU

I upravo je to možda najprecizniji opis Zvezde posle prva dva kola. Crveno-beli imaju ogroman individualni napadački potencijal. Batler može da kreira. Jones može da organizuje. Nvora može da pogodi. Motli može da dominira unutra. Moneke može da donese energiju.

Ali kada sve to treba spojiti u jednu celinu - nastaje problem. Zvezda trenutno izgleda kao skup kvalitetnih individualaca koji pokušavaju da pronađu rešenje, a ne kao tim koji zna gde želi da ide sa loptom.

1/6 Vidi galeriju Ibon Navaro na klupi Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Previše je individualnih rešenja. Previše držanja lopte. Previše loših odluka. Premalo kontinuiteta u napadu. I zato nije dovoljno reći da je Zvezda izgubila sa pola koša. Jer nije problem samo poslednji napad, problem je sve ono što je do njega dovelo.

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