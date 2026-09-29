Đoan Penjaroja zadovoljan igrom svog tima u Parizu.
Evroliga
SAVRŠEN START PARTIZANA - PENJAROJA ISKREN: Mislim da mogu da budem zadovoljan...
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Košarkaši Partizana slavili su nad Parizom sa 92:79 u meču drugog kola Evrolige.
Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja izneo je prve utiske posle meča.
- Ekipa je igrala u normalnoj energiji i to je bilo ključno, samo prva tri minuta nismo. Isforsirali smo mnogo izgubljenih lopti i mislim da mogu da budem zadovoljan kako je ekipa izgledala danas.
Istakao je Penjaroja da će biti i vremena za slavlje:
- Večeras uživamo, a sutra pripremamo već narednu utakmicu.
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