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Košarkaši Partizana slavili su nad Parizom sa 92:79 u meču drugog kola Evrolige.

Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja izneo je prve utiske posle meča.

- Ekipa je igrala u normalnoj energiji i to je bilo ključno, samo prva tri minuta nismo. Isforsirali smo mnogo izgubljenih lopti i mislim da mogu da budem zadovoljan kako je ekipa izgledala danas.

Istakao je Penjaroja da će biti i vremena za slavlje:

- Večeras uživamo, a sutra pripremamo već narednu utakmicu.

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Zvezda izgubila od Hapoela Izvor: MONDO