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1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel Tel Aviv, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zvezda je sada na učinku 0-2, dok je Hapoel zabeležio prvu pobedu u sezoni.

Svoje prve impresije posle meča, izneo je trener Hapoela Dimitris Itudis.

"Prvo moram da čestitam igračima, velika pobeda. Ovo je pokazatelj za nas, imamo karakter. Mi smo igrali dobro 35 minuta sa bol spejsingom, pritiskom, a onda smo usporili kada se približio kraj utakmice. Mi smo ovde, grupa momaka koji hoće da uradi nešto dobro, znači pobeda na ovakvom gostovanju. Nismo mnogo u pripremnom periodu igrali ovako zajedno zbog povreda, sada moramo da nađemo način da sve igrače uvrstimo u sistem. Bili smo svesni da će Zvezda biti maksimalno agresivna, igrali smo sa tri bol hendlera", objasnio je Itudis.

Potom je govorio i na konferenciji za medije.

Na početku smo još. Bilo bi odlično da smo imali još sedam dana priprema, da smo svi živi i zdravi da nađemo hemiju. Još smo na početku, ali rezultati su nužni. Pogotovo za nas jer smo bili plejof tim u prvoj sezoni, vodili smo tri meseca, bili smo prvi. Sigurno smo radili neke greške koje ne želimo da ponovimo. Ne verujem da Zvezda nema iste ambicije kao još 10-12 timova. Takvo je takmičenje, to je maraton. Treba sami sebi da damo odgovore. Sa ovom situacijom gde se mi nalazimo... Mi nemamo domaći teren, stalno smo na strani.

Koliko će igra Hapoela zavisiti od Micića i Brajanta?

"Zavisi sigurno i od njih dvojice. Bilo je izvanredno što smo imali bekove da odmore. Da oduzme od njega taj pritisak što vrše na njega. Timovi moraju da odluče na koga će staviti najboljeg odbrambenog igrača. Morali smo da koristimo taj "sajz" koji smo imali. Bilo je jasno. Dosta uspešno danas. Ne zavisimo samo od ta dva igrača. Elajdža i Vasa su mnogo bitni za naš tim. To nije tajna, to se vidi. Danas je bio doprinos isto u odbrani. Zek Ledej je bio dosta bitan kao ključni četvrti igrač koji može da iskreira ili na lou post ili haj post, da kreira mis-meč."

Upitan je o tehničkoj greški na samom kraju utakmice?

"Ako nije problem, ne bih da uđem u detalje. Kunem ti se da ništa nisam rekao ružno. Nisam takav tip. Komuniciram sa sudijama kao i svaki trener. Ako sam zaslužio, prihvatam to, ali mislim da je moglo i ne biti tako."

Verovao je u Micića koji je prethodno šutirao 1/11, a onda sa dve trojke srušio Zvezdu.

"Kao i svaki trener, mi znamo kvalitete Vase Micića. Da li su to dobri šutevi? Da. Voleo bih da bude 3/8, a ne 1/11. Ali ima on osećaj i dobar spejsing koji je imao. Daj da vidimo protiv koga je postigao poen, koji spejsing smo imali. Sigurno ima kvalitet. Sećam se da je bio šut iz daljine, koji je bio odmah "in and out". Ne zanima me odakle je šut, igrač oseća kad šutira. Sigurno su bili "dagersi", on ima kvalitet da bude 3/3, čak i 3/5. I biće.", zaključio je Itudis.